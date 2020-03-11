«При ходьбе горбится, хромает»: волонтёры просят помощи в поисках пожилой женщины

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшую Василенко(Губареву) Галину Викторовну. Женщина пропала в Дзержинском районе Новосибирска. С 6 марта её местонахождение неизвестно. Волонтёры просят помощи в розыске и распространении информации.
Приметы пропавшей: рост 140–145 см, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы седые. Была одета: в черную куртку, черные брюки, темно-синие сапоги и в две шапки — розовую и голубую. Особые приметы: при ходьбе горбится, хромает.
Волонтёры сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи. Также поисковой отряд предупреждает, что фото на ориентировке тридцатилетней давности.
Всех, кто видел пропавшую, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8 800 700–54–52.
15 января в Карасуке искали пропавшую 10-летнюю девочку. Алена Касталанова не вернулась домой. Её нашли поздно ночью с 16 на 17 января без сознания. НГС вёл онлайн-трансляцию во время поиска. Её помог найти охотник Алексей Рассолов, который привёз на поиски собаку по кличке Ветка. Алёна была в реанимации. У девочки переохлаждение, обезвоживание и легкая степень обморожения стоп.