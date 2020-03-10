«Фотографии 35 лет, он не вернулся с фронта»: сибирячка ищет родных солдата, чтобы передать им его единственный снимок

Жительница Новосибирска Ирина Андреева просит помощи в поисках родственников погибшего во времена Великой Отечественной войны солдата. У неё хранится единственное фото бойца, на обратной стороне которого написано: «Санину Саше от Потоцкого Саши на память». И стоит дата: 1 мая 1942 года.

— Я училась в школе №108, она находится в Кировском районе. На базе нашей школы существует музей Боевой Славы 140-й Сибирской Новгород-Северской стрелковой дивизии. Это музей с бесценными экспонатами: письмами, одеждой, различной утварью времён Великой Отечественной войны. Я сначала была экскурсоводом в музее, а потом, в старших классах, стала его директором. Однажды ко мне пришла женщина, которая принесла эту фотографию. Я не знаю, была ли это его мама или, может быть, вдова. Женщина утверждала, что он был бойцом 140-й сибирской дивизии, погиб на полях войны. Это была единственная фотография солдата, другой в семье нет, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Андреева.