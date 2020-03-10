«Фотографии 35 лет, он не вернулся с фронта»: сибирячка ищет родных солдата, чтобы передать им его единственный снимок

Жительница Новосибирска Ирина Андреева просит помощи в поисках родственников погибшего во времена Великой Отечественной войны солдата. У неё хранится единственное фото бойца, на обратной стороне которого написано: «Санину Саше от Потоцкого Саши на память». И стоит дата: 1 мая 1942 года.
— Я училась в школе №108, она находится в Кировском районе. На базе нашей школы существует музей Боевой Славы 140-й Сибирской Новгород-Северской стрелковой дивизии. Это музей с бесценными экспонатами: письмами, одеждой, различной утварью времён Великой Отечественной войны. Я сначала была экскурсоводом в музее, а потом, в старших классах, стала его директором. Однажды ко мне пришла женщина, которая принесла эту фотографию. Я не знаю, была ли это его мама или, может быть, вдова. Женщина утверждала, что он был бойцом 140-й сибирской дивизии, погиб на полях войны. Это была единственная фотография солдата, другой в семье нет, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Андреева.
Женщина очень просила Ирину сохранить фото. Она хотела, чтобы в музее сделали копию фотографии, а потом бы её забрали, но больше женщина не пришла. Ирина думала, что потеряла снимок, но совсем недавно обнаружила оригинал фотографии в семейном архиве.
Ирина Андреева записала видеообращение ко всем жителям Новосибирска, в надежде, что кто-то из родственников солдата узнает человека с фотографии и заберёт её. Она подробно рассказывает, как снимок оказался у неё.
Если вы что-то знаете про Сашу Потоцкого или Сашу Санина, знаете родственников этих солдат, то Ирина Андреева будет очень рада обратной связи. Всех, кто может помочь вернуть фото в семью, женщина просила связаться с ней по контактному телефону: 8–913–921–93–73.
23 февраля в социальных сетях горожане стали публиковать фотографии своей службы в армии. Новосибирцы вспоминали свои военные годы и поздравляли других с Днём защитника Отечества. НГС опубликовал эту подборку.