ФАС назначила 200 млн рублей штрафов по картелям вокруг клиника Мешалкина

Во вторник, 10 марта, стало известно, что Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году наложило почти 200 млн рублей штрафов на компании в связи с выявлением нескольких картельных сговоров вокруг клиники Мешалкина. Об этом сообщает ТАСС.
— На той неделе мы выиграли в кассационной инстанции одно из дел в отношении семи компаний, картельный сговор вокруг клиники Мешалкина. В общей сложности мы компаниям по Мешалкина выписали под 200 млн штрафов, — сообщил журналистам руководитель Новосибирского УФАС России Сергей Гаврилов.
Одним из картелей вокруг учреждения является договоренность между двумя организациями — ООО «Компания ФИТО» и «ООО «Терра». Между юрлицами было заключено устное картельное соглашение. Оно привело к нарушению пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Кроме того, были раскрыты и другие картели вокруг клиники Мешалкина.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально назначил нового директора клиники Мешалкина — почти год обязанности исполнял Александр Чернявский. Он же и стал теперь полноправным руководителем медучреждения.
Александр Чернявский исполнял обязанности директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года, когда с должности был снят Александр Караськов из-за уголовного дела.