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ФАС назначила 200 млн рублей штрафов по картелям вокруг клиника Мешалкина

Такая сумма обусловлена выявлением нескольких крупных картельных сговоров

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Всего, по словам Гаврилова, Новосибирским УФАС были приняты меры антимонопольного реагирования в виде наложения административных штрафов на сумму почти 265 млн рублей.

Всего, по словам Гаврилова, Новосибирским УФАС были приняты меры антимонопольного реагирования в виде наложения административных штрафов на сумму почти 265 млн рублей.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году наложило почти 200 млн рублей штрафов на компании в связи с выявлением нескольких картельных сговоров вокруг клиники Мешалкина. Об этом сообщает ТАСС.

— На той неделе мы выиграли в кассационной инстанции одно из дел в отношении семи компаний, картельный сговор вокруг клиники Мешалкина. В общей сложности мы компаниям по Мешалкина выписали под 200 млн штрафов, — сообщил журналистам руководитель Новосибирского УФАС России Сергей Гаврилов.

Одним из картелей вокруг учреждения является договоренность между двумя организациями — ООО «Компания ФИТО» и «ООО «Терра». Между юрлицами было заключено устное картельное соглашение. Оно привело к нарушению пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Кроме того, были раскрыты и другие картели вокруг клиники Мешалкина.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально назначил нового директора клиники Мешалкина — почти год обязанности исполнял Александр Чернявский. Он же и стал теперь полноправным руководителем медучреждения.

Александр Чернявский исполнял обязанности директора НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина с мая 2019 года, когда с должности был снят Александр Караськов из-за уголовного дела.

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Клиника МешалкинаУФАС РФ
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КОММЕНТАРИИ (3)

Пабло
10 мар 2020 в 21:07

Правильно, что оштрафовали. Цены-то на платные услуги видали?

40+
10 мар 2020 в 21:08

Кто такой Клиник Мешалкин?

10 мар 2020 в 21:07

Мешалкин не для этого всего трудился. Позор!