ФАС назначила 200 млн рублей штрафов по картелям вокруг клиника Мешалкина

Всего, по словам Гаврилова, Новосибирским УФАС были приняты меры антимонопольного реагирования в виде наложения административных штрафов на сумму почти 265 млн рублей.

Во вторник, 10 марта, стало известно, что Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в 2019 году наложило почти 200 млн рублей штрафов на компании в связи с выявлением нескольких картельных сговоров вокруг клиники Мешалкина. Об этом сообщает ТАСС.



— На той неделе мы выиграли в кассационной инстанции одно из дел в отношении семи компаний, картельный сговор вокруг клиники Мешалкина. В общей сложности мы компаниям по Мешалкина выписали под 200 млн штрафов, — сообщил журналистам руководитель Новосибирского УФАС России Сергей Гаврилов.