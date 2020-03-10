Окажутся ли правы букмекеры? Следим за пятым матчем серии «Автомобилист» — «Сибирь»

Сегодня на арене «Уралец» в Екатеринбурге проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Сибирью».

Эта серия могла завершиться ещё 8 марта в Новосибирске, но «Автомобилист» сумел со счётом 1:5 переиграть хозяев и продлить своё участие в плей-офф. В режиме онлайн следим за тем, как проходит сегодняшняя игра.