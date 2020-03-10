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Окажутся ли правы букмекеры? Следим за пятым матчем серии «Автомобилист» — «Сибирь»

Сегодняшняя игра проходит в Екатеринбурге

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Сегодня на арене «Уралец» в Екатеринбурге проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф между «Автомобилистом» и «Сибирью».

Эта серия могла завершиться ещё 8 марта в Новосибирске, но «Автомобилист» сумел со счётом 1:5 переиграть хозяев и продлить своё участие в плей-офф. В режиме онлайн следим за тем, как проходит сегодняшняя игра.

Юлия Забайлович

Артём Гареев попытался прорваться мимо двоих защитников к воротам Сятери и уже готов был бросить, как его переиграл Логинов.

Юлия Забайлович

Нельзя назвать встречи «Автомобилиста» и «Сибири» аккуратными. Но тем интереснее и зрелищнее матчи для болельщиков.

Юлия Забайлович

Вновь вступает в игру Сятери. И вновь небольшая потасовка у его ворот. Слишком часто в этой серии хоккеисты начинают выяснять отношения на льду. Это уже не раз приводило к удалениям и дисциплинарным штрафам.

Юлия Забайлович

Первый серьёзный бросок в створ от «Сибири». Коварж с лёгкостью ловит.

Юлия Забайлович

Получается у гостей перехватывать шайбу и переводить игру в зону хозяев.

Юлия Забайлович

Вбрасывание было в зоне «Сибири», откуда хозяева решили не уходить и продолжить игру у ворот Сятери.

Юлия Забайлович

Шайба улетела на трибуны. Первая остановка в матче.

Юлия Забайлович

Ответная атака гостей. Не опасная для Коваржа, который выкатился из ворот и словил шайбу.

Юлия Забайлович

Не дали Секстону сделать прострел, позже бросил Холланд. Шайба прошла в опасной близости от линии ворот Сятери, но так и не пересекла её.

Юлия Забайлович

Ещё один момент у хозяев. Шайба отскочила на пятак, но с добиванием у екатеринбуржцев всё ещё проблемы.

Юлия Забайлович

Тут же Доус потревожил Сятери. Счёт открыт не был, но посыл, что команды снова будут пытаться забить быстрый гол, понятен.

Юлия Забайлович

Стартовое вбрасывание состоялось. Игра началась!

Юлия Забайлович

По-традиции фан-сектор екатеринбургской команды завершает исполнение гимна строчками: «Славься, «Авто»! Мы гордимся тобой!».

Юлия Забайлович

Звучит гимн. До начала матча совсем чуть-чуть!

Юлия Забайлович

А теперь из клубов дыма и в красном свете появляются хоккеисты «Автомобилиста». Трибуны ревут!

Юлия Забайлович

Появляются на льду игроки «Сибири».

Юлия Забайлович

Идёт эффектное представление екатеринбургской команды. На медиакубе показывают вырезки самых красивых моментов игр.

Юлия Забайлович

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов назвал сегодняшний состав своей команды практически идеальным и ответил «Я думаю, да» на вопрос о том, будут ли его подопечные сегодня грызть лёд ради победы.

Юлия Забайлович

— Как готова физически команда покажет игра, — говорит перед матчем тренер «Сибири» Николай Заварухин. — Идёт война. Это плей-офф, достаточно жёсткий хоккей.

Юлия Забайлович

Состав «Сибири» на матч

У «Сибири» в третьем звене Михайлов сменил Макарова, опустившегося в четвёртое звено, а Морозов Демидова.

В четвёртом звене вместо Шашкова Первушин, а вместо Короткова Макаров. В защитниках четвёртого звена всё те же Ермаков и Ромаев.

Ворота будет защищать Харри Сятери, которого в прошлом матче заменили на Красикова после трёх пропущенных шайб.

Юлия Забайлович

Состав «Автомобилиста» на матч

Состав хозяев на сегодняшний матч такой же, каким был на игре 8 марта. Является ли этот состав стабильно победным узнаем уже совсем скоро.

Юлия Забайлович

Коротко напомним, как прошли предыдущие встречи:

2 марта «Автомобилист» проиграл со счетом 0:2, пропустив вторую шайбу в пустые ворота, 4 марта игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 0:1. а третья игра прошла 6 марта в Новосибирске, екатеринбуржцы успели сравнять счет до окончания основного времени, но снова проиграли в овертайме — 4:3. Четвёртый матч завершился со счётом 1:5, екатеринбуржцы переиграли «Сибирь» на домашней арене.

Юлия Забайлович

На арене сегодня будет аншлаг! Екатеринбургские болельщики после выигранного в Новосибирске матча поверили в команду и выстроились в гигантскую очередь за билетами на сегодняшнюю игру.

Юлия Забайлович

Отметим, что в четвёртом матче серии букмекеры тоже ставили на "Автомобилист" и оказались правы.

Как думаете, окажутся ли букмекеры правы и сегодня?

    Юлия Забайлович

    При этом парада шайб букмекеры не ждут: тотал больше 4,5 шайбы идет за коэффициент 2,25, тотал меньше 4,5 шайбы оценен коэффициентом 1,69. Поставить на ничью в основное время (исход двух из четырех матчей серии решился только в овертайме. — Прим. ред.) в букмекерских конторах можно за 4,30.

    Юлия Забайлович

    Прогноз букмекеров

    Хоккейные эксперты в сегодняшнем матче отдают предпочтение хозяевам.

    Победа новосибирцев в ставках котируется с коэффициентом 4,55, а победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 1,70.

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    хоккейхоккейный матчХК "Автомобилист"ХК "Сибирь"Плей-офф КХЛ
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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Фото пользователя
    10 мар 2020 в 20:50

    Сибирь опять поставит автобус. Но на третий раз не сработает. Автомобилист пробило ещё позавчера. Сегодня минимум 4 шайбы отгрузят.

    Фото пользователя
    10 мар 2020 в 20:49

    Тотал Сибирь меньше 1.5
    Железобетон

    Бомжара
    10 мар 2020 в 20:41

    Куда интереснее, будут ли правы букмейкеры по валюте, напр.Форекс.