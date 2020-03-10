Окажутся ли правы букмекеры? Следим за пятым матчем серии «Автомобилист» — «Сибирь»

Артём Гареев попытался прорваться мимо двоих защитников к воротам Сятери и уже готов был бросить, как его переиграл Логинов.
Нельзя назвать встречи «Автомобилиста» и «Сибири» аккуратными. Но тем интереснее и зрелищнее матчи для болельщиков.
Вновь вступает в игру Сятери. И вновь небольшая потасовка у его ворот. Слишком часто в этой серии хоккеисты начинают выяснять отношения на льду. Это уже не раз приводило к удалениям и дисциплинарным штрафам.
Первый серьёзный бросок в створ от «Сибири». Коварж с лёгкостью ловит.
Получается у гостей перехватывать шайбу и переводить игру в зону хозяев.
Вбрасывание было в зоне «Сибири», откуда хозяева решили не уходить и продолжить игру у ворот Сятери.
Шайба улетела на трибуны. Первая остановка в матче.
Ответная атака гостей. Не опасная для Коваржа, который выкатился из ворот и словил шайбу.
Не дали Секстону сделать прострел, позже бросил Холланд. Шайба прошла в опасной близости от линии ворот Сятери, но так и не пересекла её.
Ещё один момент у хозяев. Шайба отскочила на пятак, но с добиванием у екатеринбуржцев всё ещё проблемы.
Тут же Доус потревожил Сятери. Счёт открыт не был, но посыл, что команды снова будут пытаться забить быстрый гол, понятен.
Стартовое вбрасывание состоялось. Игра началась!
По-традиции фан-сектор екатеринбургской команды завершает исполнение гимна строчками: «Славься, «Авто»! Мы гордимся тобой!».
Звучит гимн. До начала матча совсем чуть-чуть!
А теперь из клубов дыма и в красном свете появляются хоккеисты «Автомобилиста». Трибуны ревут!
Появляются на льду игроки «Сибири».
Идёт эффектное представление екатеринбургской команды. На медиакубе показывают вырезки самых красивых моментов игр.
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов назвал сегодняшний состав своей команды практически идеальным и ответил «Я думаю, да» на вопрос о том, будут ли его подопечные сегодня грызть лёд ради победы.
— Как готова физически команда покажет игра, — говорит перед матчем тренер «Сибири» Николай Заварухин. — Идёт война. Это плей-офф, достаточно жёсткий хоккей.
Состав «Сибири» на матч
У «Сибири» в третьем звене Михайлов сменил Макарова, опустившегося в четвёртое звено, а Морозов Демидова.
В четвёртом звене вместо Шашкова Первушин, а вместо Короткова Макаров. В защитниках четвёртого звена всё те же Ермаков и Ромаев.
Ворота будет защищать Харри Сятери, которого в прошлом матче заменили на Красикова после трёх пропущенных шайб.
Состав «Автомобилиста» на матч
Состав хозяев на сегодняшний матч такой же, каким был на игре 8 марта. Является ли этот состав стабильно победным узнаем уже совсем скоро.
Коротко напомним, как прошли предыдущие встречи:
2 марта «Автомобилист» проиграл со счетом 0:2, пропустив вторую шайбу в пустые ворота, 4 марта игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 0:1. а третья игра прошла 6 марта в Новосибирске, екатеринбуржцы успели сравнять счет до окончания основного времени, но снова проиграли в овертайме — 4:3. Четвёртый матч завершился со счётом 1:5, екатеринбуржцы переиграли «Сибирь» на домашней арене.
На арене сегодня будет аншлаг! Екатеринбургские болельщики после выигранного в Новосибирске матча поверили в команду и выстроились в гигантскую очередь за билетами на сегодняшнюю игру.
Отметим, что в четвёртом матче серии букмекеры тоже ставили на "Автомобилист" и оказались правы.
Как думаете, окажутся ли букмекеры правы и сегодня?
При этом парада шайб букмекеры не ждут: тотал больше 4,5 шайбы идет за коэффициент 2,25, тотал меньше 4,5 шайбы оценен коэффициентом 1,69. Поставить на ничью в основное время (исход двух из четырех матчей серии решился только в овертайме. — Прим. ред.) в букмекерских конторах можно за 4,30.
Прогноз букмекеров
Хоккейные эксперты в сегодняшнем матче отдают предпочтение хозяевам.
Победа новосибирцев в ставках котируется с коэффициентом 4,55, а победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 1,70.