«Грохот невообразимый»: жители Красина пошли в полицию из-за ночных работ на стройке еврейской школы

Строительство школы идёт на участке, где расположены преимущественно двухэтажные старые дома, а также специализированный лицей с этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер» Фото: Альбина Босулаева

Жители дома на Красина в Дзержинском районе Новосибирска обратились в полицию из-за стройки школы, которую строит еврейская община, — на площадке ночью с шумом работала техника. На что пожаловались жители По словам жительницы дома на улице Красина, 72в Альбины Босулаевой, техника чистила стройплощадку и работала в выходной день после 22 часов вечера — на это обратила внимание не только она, но и её соседи.

— В полицию я обратилась в ночь с 9 на 10 марта, шёл первый час ночи. Сняла видео о том, как КАМАЗы собирают снег на стройплощадке, и позвонила в полицию, — уточнила Альбина Босулаева. — Хотелось бы верить, что это такая единичная акция, будем надеяться, но время покажет.

«Стоит грохот невообразимый, от которого невозможно спать», — говорит местная жительница за кадром видео. По её словам, строительство ведётся на расстоянии 10–15 метров от ближайших жилых домов Видео: Альбина Босулаева

В ГУ МВД по региону подтвердили, что подобное заявление действительно поступало.

— Заявление зарегистрировано. В настоящее время сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции проводится проверка, — добавили в ведомстве.

Что строят на этом участке Согласно данным с официального сайта мэрии, разрешение на строительство нового образовательного учреждения (школа с детским садом благотворительного значения) выдано мэрией в срок до 3 мая 2021 года местной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Новосибирская еврейская община "Бейт Менахем"». Предполагается, что здание школы будет четырёхэтажным — оно рассчитано на 96 учеников. Детсад примет 20 воспитанников.

Согласно паспорту объекта, строительство новой школы с детсадом должно завершиться в мае 2021 года Фото: Альбина Босулаева

Стройплощадка, где в будущем появится школа с детским садом, примыкает к другому образовательному объекту — специализированному лицею с этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер». Как сообщила корреспонденту НГС директор этого лицея Галина Липатова, дискомфорта от стройки по соседству ученики и учителя не ощущают.



— У нас нет такого шума большого, нам не мешает. Все разрешения на строительство, насколько я знаю, получены, потому что они (представители общины. — Прим. ред.) к нам приходили, спрашивали, как мы на это будем реагировать... По крайней мере, я знаю, что рядом со школой № 185 недавно дом строили 20-этажный тоже очень-очень близко от неё, но ничего. Сейчас же везде строительство ведётся. Я как бы понимаю, что это не очень хорошо, но тем не менее как мы можем реагировать на это? Только положительно можем относиться ко всем решениям, которые принимает наше правительство Новосибирской области, губернатор, мэр, — пояснила она. «Шума больше не будет» — высказался застройщик Строительство еврейской школы в Дзержинском районе ведёт ГК «Стрижи» — в пресс-службе уточнили, что случай с ночной стройкой разовый, и попросили отнестись к ситуации с пониманием. — Это некоммерческий образовательный проект. Это проект для детей с ограниченными возможностями, и строительство сейчас идёт в крайнее сжатые сроки, поэтому застройщик приносит извинения жителям за временный дискомфорт. Надеется на лояльность, на поддержку, потому что это такое благое дело, — отметили в пресс-службе.

По словам застройщика, 9 марта завершался необходимый этап строительства по техническим требованиям. — В настоящее время этот этап уже пройден, в ночное время шума больше не будет, — добавили в ГК «Стрижи». Что рассказали в общине Информацию о том, что имела место «ошибка застройщика» корреспонденту НГС сообщил и главный раввин города Новосибирска и Новосибирской области Шнеур-Залман Заклос. — Строительная компания сама решила строить ночью, чтобы ускориться. Но я уже обратился туда, попросил, чтобы ночью больше никогда не строили, — отметил он. С его слов, на участке будут реализованы сразу два проекта — школы и детского сада, а также благотворительного центра для детей с особенностями развития. «Мы приступаем к строительству детского образовательного благотворительного центра "ЛЕВ", который будет размещаться в современном, технологичном трёхэтажном здании на территории общей площадью около 4 тысяч квадратных метров. В центре "ЛЕВ" будут размещаться школа и детский сад, а также реализовываться сам проект "Мир особенных детей". Работа проекта не будет иметь национальных и конфессиональных ограничений, он будет помогать всем, кто в этом нуждается», — говорится в описании проекта, которым поделился главный раввин.