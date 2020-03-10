Запрет на продажу валюты и «тонкая настройка» — расшифровка решений Центробанка из-за обрушения рубля

Новосибирцы с самого утра пошли в банки обменивать валюту Фото: Мария Тищенко

Центробанк рассказал, что будет делать из-за ослабления рубля — в этот понедельник, 9 марта, впервые за 29 лет стоимость нефти упала на 30%, что повлекло за собой обрушение рубля по отношению к иностранной валюте.

«Власти были готовы к снижению курса рубля» 9 марта, когда весь мир наблюдал за обрушением рубля, Центробанк решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней. Сегодня же первым решением регулятора было начало упреждающей продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Кандидат экономических наук, первый проректор НГУЭУ Павел Новгородов объяснил, что это значит:

— Есть так называемые бюджетное правило: у нас бюджет России свёрстан из определённой прогнозной цены на нефть, поскольку от неё зависит рубль. Бюджетное правило говорит о том, что если реальная цена на нефть выше, чем в прогнозе бюджета заложена, значит, Центробанк должен валюту продавать, а если ниже вдруг падает, то должен валюту скупать, чтобы стабилизировать курс рубля. Павел Новгородов добавил, что сейчас цена нефти, заложенная в бюджете, — 42,6 доллара за баррель. Поскольку она ниже, это означает, что Центробанк должен начать продавать валюту, в частности, доллары, на рынок — повышать предложение, снижать спрос, чтобы цена на валюту падала. Но, как добавляет эксперт, регулятор может этого и не делать по своим причинам: — Какое решение они примут — другой вопрос. Может быть, правительство считает, что нужно корректировать курс рубля, делать его более слабым, чтобы стимулировать экспортёров. Этого пока никто не знает.

Он также напомнил, что Россия знала, что цена на нефть может упасть из-за отказа договориться с ОПЕК, а значит, власти и Центробанк были готовы к снижению курса рубля.

Что означает «тонкая настройка» Второе сегодняшнее решение Банка России касалось операций по предоставлению ликвидности: — Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Вместе с тем, принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счёл целесообразным провести сегодня аукцион репо «тонкой настройки» в объёме 500 миллиардов рублей. Также Банк России увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 миллиардов долларов США. Павел Новгородов прокомментировал и это решение. — Ликвидность — это наличие денег в банковской системе. Центральный банк при помощи различных инструментов следит, чтобы этих денег было не слишком много и не слишком мало. Если денег много, то их цена снижается. Что означает аукцион репо: Центробанк выводит 500 миллиардов рублей, чтобы коммерческие банки могли взять их у него в кредит, потому что сейчас может быть повышенный спрос в связи со значительными изменениями курса на денежные средства — как на рубли, так и на доллары: деньги могут снимать и компании, и население. Поэтому банк решил 500 млрд в систему влить через эту процедуру.