Выбрала между сексом, едой и развлечениями: девушка-энергетик открыла на Нарымской кофейню с шаурмой

В павильоне на пересечении Нарымской и Сибирской заработала закусочная, создатель которой пытается соединить два самых популярных новосибирских формата уличной еды — кофе и шаурму.
Заведение под названием «Добрый слон» открыла начинающий предприниматель Валерия Бондаренко. По её словам, она какое-то время работала по специальности в энергетической компании, но поняла, что «хочет независимости».
— Я подумала: что будет людям интересно всегда? Секс, развлечения и еда. А поскольку я студенткой подрабатывала в общепите, то этим и решила заняться, — говорит Валерия.
Это уже второе заведение Валерии, до этого в бизнес-центре она держала точку с кофе на вынос. Но поняв, что на одном капучино и латте много не заработаешь, решила дополнить кофейный бизнес торговлей другим популярным в Новосибирске блюдом — шаурмой.
Мясо для шаурмы Валерия готовит просто на электрической жарочной поверхности (традиционного вертела нет). В заведении это блюдо можно заказать в шести видах (в том числе и без мяса), цены начинаются от 110 рублей за порцию. Капучино и латте стоят от 90 рублей.
Шаурма — самое популярное блюдо уличной еды в Новосибирске. По данным 2ГИС, его предлагают сейчас 356 заведений. Самая крупная сеть, специализирующаяся на шаурме — «Дядя Дёнер» (86 точек), её ближайший конкурент MGrill имеет сейчас 49 заведений. В прошлом году на новосибирский рынок вышли одновременно сети из Барнаула «Грильница» и «Гриль №1». У них уже по 5 и 2 заведений соответственно.
Что же касается мини-кофеен, то заведения этого формата, как правило, не занимаются приготовлением еды. Так, в самой крупной сети такого типа «Бодрый день» можно купить только уже упакованные сэндвичи и десерты. А зачастую мини-кофейни и вовсе ограничиваются лишь недорогим печеньем, шоколадом и т.д. В целом же сегмент кофеен в последнее время стабильно растет. В прошлом году, по данным 2ГИС, общее количество заведений этого формата в Новосибирске превысило количество баров.