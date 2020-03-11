Выбрала между сексом, едой и развлечениями: девушка-энергетик открыла на Нарымской кофейню с шаурмой

В павильоне на пересечении Нарымской и Сибирской заработала закусочная, создатель которой пытается соединить два самых популярных новосибирских формата уличной еды — кофе и шаурму.



Заведение под названием «Добрый слон» открыла начинающий предприниматель Валерия Бондаренко. По её словам, она какое-то время работала по специальности в энергетической компании, но поняла, что «хочет независимости».



— Я подумала: что будет людям интересно всегда? Секс, развлечения и еда. А поскольку я студенткой подрабатывала в общепите, то этим и решила заняться, — говорит Валерия.