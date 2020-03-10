Депутаты предложили провести досрочные выборы в Госдуму

Рассматривая поправки в Конституцию, голосовать за которые нам предстоит 22 апреля, депутаты обсудили досрочные выборы в Госдуму. Этот вопрос поднял депутат нижней палаты от «Единой России» Александр Карелин.



— Конституция даёт нам новые полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности, — объяснил свою точку зрения Карелин.



Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил оформить эту идею в качестве поправки и сегодня же рассмотреть на заседании. По его мнению, дополнительного времени для этого не требуется.

