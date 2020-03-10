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Политика

Депутаты предложили провести досрочные выборы в Госдуму

Новый курс валют, новая Конституция, а теперь еще и нижняя палата

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Заметим новых людей в креслах Госдумы после переизбрания?

Заметим новых людей в креслах Госдумы после переизбрания?

Рассматривая поправки в Конституцию, голосовать за которые нам предстоит 22 апреля, депутаты обсудили досрочные выборы в Госдуму. Этот вопрос поднял депутат нижней палаты от «Единой России» Александр Карелин.

— Конституция даёт нам новые полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партий. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие наши возможности, — объяснил свою точку зрения Карелин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил оформить эту идею в качестве поправки и сегодня же рассмотреть на заседании. По его мнению, дополнительного времени для этого не требуется.

— Коллеги, ну какое ещё необходимо время? Поправки вносятся с учётом мнения населения, ну задумайтесь. Готовьте эту поправку, а когда подойдём к процедуре рассмотрения поправок, розданных в зале, мы эту поправку рассмотрим, — заключил Володин.

Поправки вступят в силу только в случае одобрения граждан в ходе общероссийского голосования.

Идею Карелина поддержали глава «Справедливой России» Сергей Миронов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Последний уже и дату проведения досрочных выборов в Госдуму назвал — 20 сентября.

— Мы с вами 20 сентября изберём новый состав Государственной думы. В мае 2024 года мы изберём нового президента на заседании Государственного совета, — определил парламентское расписание Жириновский.

Против выступил только председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, который заявил, что, прежде чем принимать решение, нужно «10 раз все взвесить».

Тем временем пресс-секретарь президента уже отметил, что в ближайшее время Владимир Путин рассмотрит предложение о досрочных выборах в Госдуму, после чего сообщит о своем отношении к нему.

Кстати, раньше в администрации президента рассказали, что проведут конкурс для россиян, желающих стать депутатами Госдумы или Законодательного собрания.

А вам нужна новая Госдума?

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    ДумаГосдумаВячеслав Володин
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    КОММЕНТАРИИ (78)

    Алексс
    10 мар 2020 в 17:39

    Разогнать дармоедов ,не нужны они,совсем

    10 мар 2020 в 17:28

    не хочу ждать нового президента до 2024 г. Хочу по-настоящему нового. Молодого, можно не красивого. Не такого как путин..

    Фото пользователя
    10 мар 2020 в 17:26

    Хотелось бы услышать от предыдущего созыва, что они сделали (хорошего) для народа.