Скупать ли валюту? Что будет со ставками по ипотеке? Эксперты — о том, что делать при падении рубля

Стоимость валюты напомнила россиянам 2014 год Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Падение рубля, случившееся в минувшие выходные, застало многих врасплох. Все, у кого есть хоть какие-то сбережения, начали задумываться о том, как их сохранить. Наши коллеги из 72.RU поговорили с финансовыми аналитиками, экспертами по недвижимости и туроператарами и узнала, что делать людям, чтобы не прогореть.

Что говорят банкиры? Большинство среднестатистических россиян держат накопления в рублевых депозитах. Для них, по словам специалистов, по сути ничего не произошло. Даже для тех редких вкладчиков, кто хранит сбережения на мультивалютных депозитах (рубли, евро и доллары), существенно ничего не изменилось. На доходность их вкладов события на мировых финансовых рынках никак не повлияли.

— Традиционно мы советуем «не держать все яйца в одной корзине» и использовать альтернативные инструменты для инвестирования и сбережения накопленного. В настоящее время скупать валюту — всё равно что «махать кулаками после драки». Если у вас нет необходимости в покупке валюты, то есть вы не планируете в ближайшее время зарубежную поездку или крупные траты в иностранной валюте, то логичнее будет подождать «выравнивания» ситуации и не поддаваться всеобщему ажиотажу, — советует Владислав Самойлов, директор дивизиона «Западная Сибирь» «Уральского банка реконструкции и развития». Топ-менеджер считает, что мировые фондовые рынки давно ждали повода для коррекции и вот он произошел. Причем повлиял на ситуацию не только коронавирус, но и торговая война США и Китая, о которой на фоне «истерии» вокруг заболевания почему-то многие забыли. Что говорят застройщики? Представители крупных застройщиков не скрывают, что падение рубля может сыграть им на руку. Заметного роста цен на недвижимость они не прогнозируют, но ожидают, что увеличится спрос.

— Чаще всего при колебании валют поток людей, которые хотят купить недвижимость, увеличивается. Недвижимость — это один из способов сохранения денег. В 2014 году, когда случился кризис, им воспользовались многие. Очереди, конечно, не выстраивались, но интерес к недвижимости тогда заметно вырос. Обычно, когда появляется большой спрос, цены на ликвидную недвижимость растут, но ожидать значительных массовых колебаний цен по всему рынку всё же не стоит. Когда и как изменятся цены — сказать сложно, потому что ситуация, которая происходит сейчас, труднопрогнозируемая, — рассказал Андрей Васильков, директор по маркетингу компании «Страна Девелопмент». Повысятся ставки по ипотеке? Руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов прогнозирует несколько возможных вариантов развития событий. — Первый — банки отреагируют на изменения и повысят ипотечные ставки, но не более чем на 1–1,5 процента, поскольку опыт показывает, что резкое повышение — это тупиковый путь. «Легкое» повышение ставок сократит спрос на недвижимость, но позволит сбалансировать рынок, и в краткосрочной перспективе можно будет говорить о снижении стоимости квадратного метра. Но при покупке с привлечением ипотечных средств выгода от снижения цены компенсируется повышением ставок, — рассказал руководитель компании.

В качестве второго возможного варианта эксперт называет ситуацию, когда государство найдет инструменты для сдерживания ипотечных ставок и стимулирования строительной отрасли. — В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен на недвижимость на фоне стимулированного спроса, зато в долгосрочном прогнозе — увеличит количество предложений на рынке недвижимости, что в будущем позволит умерить рост стоимости жилой недвижимости, — считает Ильдар Хусаинов. Самым негативным из возможных вариантов развития событий эксперт называет полный обвал цен на недвижимость. Это случится, если государство откажется от мер поддержки и ставка по ипотеке взлетит на уровень 2014–2015 годов . В таком случае цена на недвижимость может снизиться на 20–25% , но за счет высоких ипотечных ставок выгоды от этой ситуации никто не получит. В долгосрочной перспективе такой сценарий может привести к затормаживанию развития строительной отрасли и дефициту жилья. По мнению Ильдара Хусаинова, в последнее время россияне стали более подготовлены к кризисным явлениям. Сейчас во время нестабильной ситуации главная особенность — это более прагматичное потребление.

— Те, кто паниковал, уже вчера на фоне повышения курса рубля потеряли по 5–7 процентов . Случившуюся ситуацию я оцениваю на четверку и не вижу повода для паники. В целом считаю, что никакой великой депрессии не намечается. Возможна незначительная корректировка ставок по ипотеке, а вместе с тем и цен на недвижимость. Даже если в краткосрочной перспективе произойдет снижение стоимости квадратных метров, то в долгосрочной перспективе цены на недвижимость отыграют свои позиции и инвестиции оправдают себя, — подытожил Хусаинов. Покупать недвижимость сейчас или уже поздно? По словам эксперта рынка недвижимости Андрея Панасюка, бежать прямо сейчас и покупать квартиру смысла уже нет. Это лишь спровоцирует спрос и приведет к спекулятивному росту цен, которые на самом деле практически не зависят от стоимости нефти. — Сейчас, наоборот, нужно подождать и посмотреть, как поменяется ситуация. Застройщики, работающие по эскроу-счетам, не зависят от продажных цен, а компании, использующие старую схему, могут попытаться поправить свою ситуацию и поспекулировать. Если тренд будет долгосрочный, то, конечно, нужно покупать недвижимость, но, кто знает, будет он долгосрочным или краткосрочным. Может быть, завтра все договорятся и всё вернется на свои места. Бежать сломя голову и вкладывать деньги сейчас смысла нет, поскольку падение рубля — это уже свершившийся факт. Я консерватор и надеюсь, что ситуация разрешится, а если нет, то всё равно все, как обычно, уже опоздали, — считает Андрей Панасюк.

Цены на недвижимость в первую очередь обусловлены спросом. Что говорят туроператоры? Цена на валюту отразится и на путешественниках. Некоторым даже придется доплатить деньги за уже выкупленные туры. — Туры во вторник-среду будут дороже на 10–20%, чем стоили в выходные. Все, кто брал туры по предоплате (если они вообще хотят лететь), также вынуждены будут платить больше (доллар в конце февраля стоил 64, то есть меньше на 17% ). Что нужно делать тем, кто ещё не полностью оплатил тур? Бежать доплачивать, так как в среду однозначно цена будет выше. Как поступить тем, кто ещё не купил путевку, но думает над этим? Первый вариант — купить сейчас, пока курс не умотал за 100 рублей вслед за падающей нефтью. Второй вариант — купить валюты на сумму тура (у туроператоров расчеты в основном в евро), если опасаетесь коронавируса и не хотите брать заранее, — говорит агент Анна, представитель компании «ТОП-Тур». Агенты также уверены, что теперь российские туристы ринутся скупать туры на Черное море.

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