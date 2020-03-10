МЧС пересчитало жертв плохой уборки снега за месяц — погибли двое

— Произошло 1 ЧП в Советском районе, на бульваре Молодежи. Произошло обрушение пристройки , в результате чего пострадали 5 человек, 1 погиб. Площадь обрушения составила 120 квадратных метров, вероятная причина обрушения — снеговая нагрузка на крышу. Определением виновных занимается следственная группа. В течение февраля зафиксировано обрушение кровли детского сада в Дзержинском районе и обрушение кровли в неэксплуатируемом здании многоуровневого гаража . В 7 районах были зафиксированы 9 случаев схода снежных масс и наледей с жилых домов и зданий. В результате пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок . Повреждено 10 транспортных средств, — сообщил Панов.

Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника ГУ по гражданской обороне и защите населения МЧС России по НСО Виталий Панов.

Кроме того, в Мошковском районе при сходе снега погиб 1 человек, в Новосибирском районе из-за схода снега с крыши производственного здания в 140 домах были нарушены коммуникации, а в Татарском районе в одном из домов был повреждён чердак.

В конце февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами отчитался о том, что сегодня в городе около 4000 крыш , которые могут представлять угрозу. По словам Локтя, при потеплении с них могут сходить лавины снега. Большинство из них очищены, но мэр обратил внимание, что часть городских крыш относится к незаконным постройкам и их содержание нельзя проконтролировать. Поэтому он поручил найти все незаконные постройки с опасными крышами в городе.

А в начале марта мы решили самостоятельно выйти на улицу и убрать снег с тротуара. Заодно посчитали, сколько людей понадобится, чтобы очистить весь город от снега. Посмотреть, как это было, можно тут.