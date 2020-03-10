МЧС пересчитало жертв плохой уборки снега за месяц — погибли двое

Сегодня, 10 марта, в МЧС по Новосибирской области рассказали, сколько людей пострадали из-за схода снега с крыш зданий.
Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника ГУ по гражданской обороне и защите населения МЧС России по НСО Виталий Панов.
— Произошло 1 ЧП в Советском районе, на бульваре Молодежи. Произошло обрушение пристройки, в результате чего пострадали 5 человек, 1 погиб. Площадь обрушения составила 120 квадратных метров, вероятная причина обрушения — снеговая нагрузка на крышу. Определением виновных занимается следственная группа. В течение февраля зафиксировано обрушение кровли детского сада в Дзержинском районе и обрушение кровли в неэксплуатируемом здании многоуровневого гаража. В 7 районах были зафиксированы 9 случаев схода снежных масс и наледей с жилых домов и зданий. В результате пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Повреждено 10 транспортных средств, — сообщил Панов.
Кроме того, в Мошковском районе при сходе снега погиб 1 человек, в Новосибирском районе из-за схода снега с крыши производственного здания в
В конце февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами отчитался о том, что сегодня в городе около
А в начале марта мы решили самостоятельно выйти на улицу и убрать снег с тротуара. Заодно посчитали, сколько людей понадобится, чтобы очистить весь город от снега. Посмотреть, как это было, можно тут.