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МЧС пересчитало жертв плохой уборки снега за месяц — погибли двое

В ведомстве рассказали также, сколько машин повредил снег, который сошёл с крыш

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Снег, который сошел с крыш, повредил 10 автомобилей за месяц

Снег, который сошел с крыш, повредил 10 автомобилей за месяц

Сегодня, 10 марта, в МЧС по Новосибирской области рассказали, сколько людей пострадали из-за схода снега с крыш зданий.

Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель начальника ГУ по гражданской обороне и защите населения МЧС России по НСО Виталий Панов.

— Произошло 1 ЧП в Советском районе, на бульваре Молодежи. Произошло обрушение пристройки, в результате чего пострадали 5 человек, 1 погиб. Площадь обрушения составила 120 квадратных метров, вероятная причина обрушения — снеговая нагрузка на крышу. Определением виновных занимается следственная группа. В течение февраля зафиксировано обрушение кровли детского сада в Дзержинском районе и обрушение кровли в неэксплуатируемом здании многоуровневого гаража. В 7 районах были зафиксированы 9 случаев схода снежных масс и наледей с жилых домов и зданий. В результате пострадали 3 человека, в том числе 1 ребенок. Повреждено 10 транспортных средств, — сообщил Панов.

Кроме того, в Мошковском районе при сходе снега погиб 1 человек, в Новосибирском районе из-за схода снега с крыши производственного здания в 140 домах были нарушены коммуникации, а в Татарском районе в одном из домов был повреждён чердак.

В конце февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть на встрече с журналистами отчитался о том, что сегодня в городе около 4000 крыш, которые могут представлять угрозу. По словам Локтя, при потеплении с них могут сходить лавины снега. Большинство из них очищены, но мэр обратил внимание, что часть городских крыш относится к незаконным постройкам и их содержание нельзя проконтролировать. Поэтому он поручил найти все незаконные постройки с опасными крышами в городе.

А в начале марта мы решили самостоятельно выйти на улицу и убрать снег с тротуара. Заодно посчитали, сколько людей понадобится, чтобы очистить весь город от снега. Посмотреть, как это было, можно тут.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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10 мар 2020 в 17:48

Вот пусть мэрия этот списочек берет и возмещает убытки горожанам, чтоб в следующий раз нормально снег убирали

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10 мар 2020 в 17:47

Вот не может Локоть за городом следить. Везде бардак. Устарел подход такой, хотя это вероятно у него замашки коммуниста такие.

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10 мар 2020 в 17:55

Для чего нужен мэр, для чего нужны "управляшки"#которым что платишь, что не платишь#результат работы неизменен!