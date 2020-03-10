Родители умершей двухлетней Аделины съездили на передачу к Гордону — краткий пересказ эфира

Слева направо: родители Аделины — Дмитрий и Елена Кинчаровы, ведущая Юлия Барановская Фото: www.1tv.ru

В этот вторник, 10 марта, вышел выпуск «Мужское и Женское» с участием новосибирцев — к Александру Гордону приехали родители умершей в детской больнице № 1 двухлетней Аделины Кинчаровой.

Елена Кинчарова еще раз рассказала, как всё было: 19 января 2020 года её дочь выпила йогурт и почувствовала себя плохо. Скорая помощь отвезла Кинчаровых сначала в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на Красном проспекте, где после обследований врачи поставили диагноз «сахарный диабет» и направили ребенка в другое медучреждение — детскую клиническую больницу № 1 на Вертковской. Маме запретили оставаться на ночь в реанимации вместе с Аделиной, а утром девочка умерла.

В студии программы «Мужское и Женское» собрались разные эксперты, в том числе врачи, чтобы высказать независимое мнение по этой истории. Один специалист утверждал, что ребёнка вообще не должны были перевозить из первой больницы во вторую. — Что меня удивило: я запрос на историю болезни даю 7 февраля, а они мне её подготовили уже 6 февраля, — удивлялась на шоу Елена Кинчарова. Александр Гордон заметил, что врач больницы № 1 Юлия Добряк проигнорировала результаты УЗИ из первой больницы, где стоял вопрос об острой кишечной непроходимости и было написано, что петли тонкой кишки раздуты. В первой больнице уверяют, что врачи сняли вопрос насчёт диагноза «острая кишечная непроходимость».

Врач Юлия Добряк отказалась от комментариев и отвернулась к стенке, за неё на вопросы отвечала главный врач больницы Фото: www.1tv.ru

— Мы не справимся, езжайте в ту больницу, где справятся, — интерпретировал перевод из одной больницы в другую Александр Гордон. — Диагноз не поставлен, лечат не от того.

Ведущая Юлия Барановская посчитала, что игнорирование вопросов родителей в такой ситуации, как сделала Добряк, — это преступление. У родителей Аделины Кинчаровой были вопросы и по поводу синяков, которые они обнаружили на теле дочери на похоронах. Новосибирские врачи им ничего не объяснили, а в студии эксперты рассказали, что, например, на лбу синяки могли образоваться во время реанимационных мероприятий. Кроме того, эксперты предположили, что ребёнка можно было спасти, если бы в первой больнице ей сделали операцию.