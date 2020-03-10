Родители умершей двухлетней Аделины съездили на передачу к Гордону — краткий пересказ эфира

В этот вторник, 10 марта, вышел выпуск «Мужское и Женское» с участием новосибирцев — к Александру Гордону приехали родители умершей в детской больнице № 1 двухлетней Аделины Кинчаровой.
Елена Кинчарова еще раз рассказала, как всё было: 19 января 2020 года её дочь выпила йогурт и почувствовала себя плохо. Скорая помощь отвезла Кинчаровых сначала в детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на Красном проспекте, где после обследований врачи поставили диагноз «сахарный диабет» и направили ребенка в другое медучреждение — детскую клиническую больницу № 1 на Вертковской. Маме запретили оставаться на ночь в реанимации вместе с Аделиной, а утром девочка умерла.
В студии программы «Мужское и Женское» собрались разные эксперты, в том числе врачи, чтобы высказать независимое мнение по этой истории. Один специалист утверждал, что ребёнка вообще не должны были перевозить из первой больницы во вторую.
— Что меня удивило: я запрос на историю болезни даю 7 февраля, а они мне её подготовили уже 6 февраля, — удивлялась на шоу Елена Кинчарова.
Александр Гордон заметил, что врач больницы № 1 Юлия Добряк проигнорировала результаты УЗИ из первой больницы, где стоял вопрос об острой кишечной непроходимости и было написано, что петли тонкой кишки раздуты. В первой больнице уверяют, что врачи сняли вопрос насчёт диагноза «острая кишечная непроходимость».
— Мы не справимся, езжайте в ту больницу, где справятся, — интерпретировал перевод из одной больницы в другую Александр Гордон. — Диагноз не поставлен, лечат не от того.
Ведущая Юлия Барановская посчитала, что игнорирование вопросов родителей в такой ситуации, как сделала Добряк, — это преступление.
У родителей Аделины Кинчаровой были вопросы и по поводу синяков, которые они обнаружили на теле дочери на похоронах. Новосибирские врачи им ничего не объяснили, а в студии эксперты рассказали, что, например, на лбу синяки могли образоваться во время реанимационных мероприятий. Кроме того, эксперты предположили, что ребёнка можно было спасти, если бы в первой больнице ей сделали операцию.
Ведущий Александр Гордон, выслушав ответ представителей минздрава, перевёл их слова с канцелярского языка на свой лад: он считает, что «стрелочник» будет найден, им окажется хирург из первой больницы, который ушёл на пенсию и которому будет грозить административное правонарушение.
Московский адвокат согласилась помочь семье Кинчаровых в этом деле.
Ранее НГС подробно описывал нестыковки в истории болезни Аделины Кинчаровой, из-за которых родители сомневаются в официальной причине смерти дочери.
Журналист НГС Мария Тищенко участвовала в съёмках программы «Мужское и Женское» в Новосибирске. В эту среду, 11 марта, в 9:00 читайте на НГС новые подробности этой трагической истории — врачи из двух больниц и представители регионального минздрава ответят на основные вопросы семьи Кинчаровых.