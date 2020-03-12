«Кожа теперь к ребрам пристаёт»: сибирячка лишилась одной груди после пластической операции

После неудачной операции женщина больше года живёт без одной груди Фото: Александр Ощепков

Кировский районный суд Новосибирска рассматривает иск 39-летней сибирячки к клинике пластической хирургии «Золотое сечение». Женщина осталась без левой груди после установки импланта, который загнил. Она требует вернуть ей деньги за операцию, оплатить восстановление и моральный вред — в общей сложности 1,5 миллиона рублей.

Разорвался имплант В ноябре 2018 года Алёна (имя пострадавшей изменено) обратилась к пластическому хирургу в указанную клинику из-за того, что у неё лопнул имплант в груди. Увеличение женщина делала за несколько лет до этого в другом медучреждении.

— Разрыв обнаружили на МРТ после того, как у меня появились неприятные ощущения. Многие думают, что разрыв — это крайне редкая ситуация, которая происходит один раз на миллион — и заблуждаются. Это очень частая проблема. У меня началось воспаление, и нужно было решать проблему, — рассказала корреспонденту НГС Алёна. 10 декабря 2018 года в «Золотом сечении» ей сделали операцию — заменили оба импланта.

Что произошло после операции — Последняя перевязка была 11 января, и всё, в принципе, было нормально. А 19 января у меня поднимается температура, а 20 января начинает идти гной. Три дня врачи пытались справиться с ситуацией без операции. Было страшно, было больно. Имплант из левой груди достали 24 января. — Вырезали и просто зашили одну грудь со словами, что через месяц сделаем другую грудь. Проходила дальше лечение. Принимала бесконечные антибиотики, на которые была жуткая аллергия — покрылась сыпью с ног до головы. И опять через месяц начался сильно увеличиваться гной, поднялась температура, образовалась шишка. В декабре в клинике у меня брали анализы — микрофлоры не было, а когда имплант удаляли, то уже обнаружили стафилококк. Как он туда попал? Мне ничего не оставалось другого, как обратиться в другую клинику, — объяснила сибирячка.



Здесь можно посмотреть, как выглядела грудь до и после удаления (двигайте стрелочку вбок). Особо впечатлительным не рекомендуем смотреть:

Сейчас она готовится к серии операций по восстановлению груди.

— Я долго не могла даже просто помыть себе голову — не поднималась рука. У меня ещё малышка на руках была 2,5 лет. Полгода сидела на разных антибиотиках, не могла нормально мыться, не могла с ребёнком ходить-гулять, летом с ребёнком ни на море, ни на пляж. Правая грудь тоже приносит дискомфорт с февраля. Сейчас я не знаю, что с ней делать. Я не могу носить бельё. Молочная железа, по результатам УЗИ, очень сильно «сгорела» из-за стафилококка. Её практически не осталось. И кожа, грубо говоря, сейчас просто пристаёт к рёбрам. Не могу до сих пор ходить ни в баню, ни в бассейн, ни в спортзал, — рассказала Алёна. По словам адвоката Елены Вербенко, которая представляет в суде интересы сибирячки, в иске они потребовали от клиники возместить траты на операцию и ещё 500 тысяч рублей, которые Алёна должна будет потратить на восстановление груди. Также сибирячка потребовала компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей и пожаловалась на клинику в Следственный комитет.

Что говорят в клинике

В клинике «Золотое сечение» отказались комментировать ситуацию, в которой оказалась их клиентка. — Сказать вообще ничего не могу, не только о пациенте, о котором вы спрашиваете, но и о любом другом. Есть запрет. Установлен он статьёй 13 Закона «Об основах охраны здоровья граждан», где прописано, что сведения о факте обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья, диагнозе, а также иные другие сведения попадают под врачебную тайну, — объяснил юрист клиники Алексей Харитонкин. Комментировать сам факт иска он также отказался. Следственный комитет проводит проверку В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что получили заявление от пострадавшей пациентки. — В следственном отделе Ленинского района по данному заявлению проводится уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение, — рассказали корреспонденту НГС в ведомстве. Иск к клинике поступил в Кировский районный суд в январе 2020 года, и с этого времени уже прошло два предварительных заседания.