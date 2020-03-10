Вдоль новосибирских трасс стали появляться тела мёртвых косуль — выясняем, что произошло

Косули, по словам Анастасии, выбегают к трассам в поисках корма, но зачастую погибают под колёсами

— В Доволенском районе, недалеко от села Комарьё огромное количество погибших от голода сибирских косуль. Кормовой базы нет совсем. Снежный наст не позволяет добывать корм из-под снега. Косули выходят на трассы, где их сбивают машины. Зрелище просто жуткое, огромное количество мертвых зверей. Падёж среди молодняка составляет уже до 50%, а это — тысячи косуль только на территории Доволенского района, — рассказала редакции НГС жительница Новосибирска Анастасия Палашкова.

Вдоль трасс Новосибирской области стали появляться тела погибших косуль. Неравнодушные новосибирцы считают, что животные гибнут от голода, а специалисты полагают, что в смерти косуль виноваты бродячие собаки.

По её словам, похожая ситуация наблюдается и в Ордынском районе — в конце февраля она ездила по трассе в Казахстан и своими глазами видела, как животные выходят к дороге в поисках корма.



— Я первый раз в жизни видела такое огромное количество косуль. А вчера в Доволенском районе я уже, к сожалению, видела мёртвых животных, совсем молоденьких. Они умерли видимо от голода, туши вдоль трассы уже раздирают птицы. Ну это ужас просто, — добавила она.



15 тысяч потратили на сено

Анастасия Палашкова отметила, что ситуацию с падежом косуль ей подтвердили местные доволенские охотники. Животным она решила помогать своими силами.



— Я не отношусь ни к какой организации, я частное физическое лицо. Но может быть, кто-то из общественных организаций, кто занимается помощью животным на более высоком уровне, откликнется. Потому что сами мы много сена не купим, — отметила Анастасия.



Сейчас, с её слов, косулям помогает она и трое её друзей — она лично потратила 15 тысяч рублей. Эти средства она отправила знакомым в Доволенском районе, которые на них закупят сено и разложат в лесах.