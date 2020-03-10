Вдоль новосибирских трасс стали появляться тела мёртвых косуль — выясняем, что произошло

Вдоль трасс Новосибирской области стали появляться тела погибших косуль. Неравнодушные новосибирцы считают, что животные гибнут от голода, а специалисты полагают, что в смерти косуль виноваты бродячие собаки.
Где заметили мёртвых косуль
— В Доволенском районе, недалеко от села Комарьё огромное количество погибших от голода сибирских косуль. Кормовой базы нет совсем. Снежный наст не позволяет добывать корм из-под снега. Косули выходят на трассы, где их сбивают машины. Зрелище просто жуткое, огромное количество мертвых зверей. Падёж среди молодняка составляет уже до 50%, а это — тысячи косуль только на территории Доволенского района, — рассказала редакции НГС жительница Новосибирска Анастасия Палашкова.
По её словам, похожая ситуация наблюдается и в Ордынском районе — в конце февраля она ездила по трассе в Казахстан и своими глазами видела, как животные выходят к дороге в поисках корма.
— Я первый раз в жизни видела такое огромное количество косуль. А вчера в Доволенском районе я уже, к сожалению, видела мёртвых животных, совсем молоденьких. Они умерли видимо от голода, туши вдоль трассы уже раздирают птицы. Ну это ужас просто, — добавила она.
15 тысяч потратили на сено
Анастасия Палашкова отметила, что ситуацию с падежом косуль ей подтвердили местные доволенские охотники. Животным она решила помогать своими силами.
— Я не отношусь ни к какой организации, я частное физическое лицо. Но может быть, кто-то из общественных организаций, кто занимается помощью животным на более высоком уровне, откликнется. Потому что сами мы много сена не купим, — отметила Анастасия.
Сейчас, с её слов, косулям помогает она и трое её друзей — она лично потратила 15 тысяч рублей. Эти средства она отправила знакомым в Доволенском районе, которые на них закупят сено и разложат в лесах.
Официальная позиция: падёжа косуль нет
Начальник отдела охраны животных в Управлении по охране животного мира Новосибирской области Семён Доплер пояснил корреспонденту НГС, что массового падежа косуль в Доволенском районе зафиксировано не было.
— У нас объявляется биотехния, по ней заключаются договоры с управлением, согласно которым лица делают выкладку сена — в общем, всё то, что предусмотрено договорами. А так, чисто на общественных началах мы просим фермеров в добровольном порядке… Люди, я знаю, что сами вывозят сено, инспектора наши на снегоходах тоже вывозят сено, — пояснил он.
Начальник отдела охраны также добавил, что в последние года падежей среди косуль не наблюдалось.
— Я вам скажу чётко, откровенно и ясно. Такой проблемы нет, падежа нет. Единственное — одна-две туши, которые, возможно, видели — это собаки порвали. Но с этим злом мы боремся, — заявил государственный инспектор Доволенского района Николай Сердюков.
Появляются у трасс, чтобы походить
Он сообщил, что случаи выхода косуль к трассам нередки, поскольку животные нуждаются в том, чтобы «походить копытцами по твёрдой поверхности».
— Я вот буквально сейчас проезжал, вижу — косуля лежит в кювете. Думал, может собаки или ещё чего. Подошёл, а она вскочила и побежала. Так что бескормицы и падежа у нас нет, другие факторы есть, вот собаки — это да, — резюмировал он.
В начале января мы рассказывали об уголовном деле в отношении главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка, которого обвиняют в незаконной охоте. По версии следствия, чиновник в компании знакомых убил лосиху и двух лосят.