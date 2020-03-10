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Экономика Обвал рубля

Рубль заметно «похудел» за сутки

Все ждали, что первый рабочий день российского рынка всё исправит, но нет

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Теперь бежать в обменник точно поздно

Теперь бежать в обменник точно поздно

Многие эксперты и те, кто не успел обменять рубли на валюту, ждали, что биржа выйдет с выходных с хорошими новостями. Якобы за сутки после «черного» понедельника рубль отыграется и порадует всех своим курсом относительно доллара и евро. На деле во вторник имеем такие результаты: доллар поднялся до 72,6 рубля, евро — до 82,72 рубля.

При этом до открытия московская биржа повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара и евро до 76,3 и 87,3 рубля соответственно.

Рубль начал рушиться в понедельник, 9 марта, после того как страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Министры выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, Россия выступила за продление сделки в текущих условиях до конца второго квартала 2020 года. Компромисс не нашли, в итоге с 1 апреля этого года все участники ОПЕК+ не имеют никаких обязательств по снижению производства черного золота. А Саудовская Аравия заявила, что намерена нарастить добычу нефти и снизить на нее цену.

В итоге произошло крупнейшее за последние 29 лет падение котировок нефти на мировых биржах: за один баррель давали лишь 34 доллара США. На этом фоне подешевела нацвалюта: доллар поднялся до 71,53 рубля, евро — до 81,26 рубля.

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рублькурс валютдолларевро
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КОММЕНТАРИИ (40)

браво
10 мар 2020 в 14:18

Если через 20 лет подъемов и прорывов происходит такое, значит все обман. И недееспособных сказочников поганой метлой.

Cruz
10 мар 2020 в 14:21

C 90-ых годов понял, что стабильней доллара бумажкой в руке (а не на счете) ничего нет. Вот тому и очередное подтверждение. Скоро сторублевкой можно будет задницу вытирать в туалете - станет дешевле, чем рулон покупать.

Любопытный
10 мар 2020 в 14:16

Что по этому поводу думают кремлеботы?