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Валерия Золотарева

Психолог
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Валерия Золотарева

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Психолог ради эксперимента сходила на «бесплатное» обследование и подписалась на 65 тысяч — что из этого вышло

Откровенная колонка о салонах красоты и внезапных кредитах

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А вы или ваши близкие попадали в подобные ситуации? Расскажите нам в комментариях — обсудим

А вы или ваши близкие попадали в подобные ситуации? Расскажите нам в комментариях — обсудим

Каждый день на экране телефона мы видим входящие от неизвестного номера. Кто звонит? Банки, магазины, бьюти-точки. Особенно часто нас набирают салоны и медцентры. Те самые, которые приглашают на бесплатное обследование или процедуру, а потом «впаривают» договор на крупную сумму. Пока одни кривят лицо и думают — мол, неужели на это еще кто-то ведется, другие безропотно подписывают документы и влезают в кредитную кабалу. Психолог Валерия Золотарева, исследующая определенные ситуации через собственный опыт, написала авторскую колонку для НГС — ради эксперимента она сходила на такую «бесплатную» процедуру и даже согласилась подписать договор на 65 тысяч. Как косметологи обрабатывают людей? Какие фразы им говорят? И почему взрослый человек так легко соглашается на ненужный кредит? Рассказывает Валерия.

Как ни странно, в век интернета людей до сих пор пытаются развести по старым схемам. Мое «частное расследование» началось с новосибирского салона DeSheli. С ними всё было просто: меня старались обработать, но ничего не получилось. Я якобы согласилась на подписание договора, дошла до кредитного отдела, села на стул и сказала менеджеру, что передумала. Хотелось понять, в каком эмоциональном состоянии находятся люди, согласившиеся на кредит и «чудо-чемоданчик» с косметикой за 50 тысяч рублей. В тот раз я никому не сказала о работе в сфере психологии, чтобы получился чистый эксперимент.

В другие разы (всего посетила пять разных центров) я уже открыто называла свою деятельность. Конечно, это влияло на их работу со мной. Однажды менеджер пытался меня эмоционально раскачать через агрессивный маркетинг — я улыбалась! Работников обучают общению именно через «болевые точки» клиента, чистая психология. Хотя люди, подписавшие кредитные договоры, говорили, что их либо загипнотизировали, либо они попили чай/кофе/воду с подмешанным психотропным веществом. Но нет, этого там точно нет.

Хочу рассказать о моем последнем посещении подобного «медицинского» центра, в котором я подписала договор. Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь поможет.

Чистая психология

Всё было как всегда: позвонили, пригласили. Меня зацепило само предложение диагностики состава крови, которую берут и делают там же. «Ну вот, уже что-то посерьезней», — подумала я и согласилась.

Приехала, встретили, посадили ждать моего персонального специалиста. Им оказалась женщина лет 45. И тут первый момент — попросили оставить свою сумку и телефон в ячейке с ключом, чтобы «меня ничто не отвлекало». До этого я с таким не сталкивалась. В кабинете ничего особенного: стол, компьютер, два стула и электронный микроскоп, начало тоже стандартное — информация о центре, чем занимаются, что будут делать со мной.

Тут второй момент — сильный акцент на их сайте, где указан регистрационный номер учреждения (то есть можно проверить все полученные разрешения на деятельность). Меня спросили, смотрела ли я их сайт до процедуры. Я ответила, что нет, и это было ожидаемо, ведь мало кто считает это важным.

Потом очень много спрашивали обо мне: род занятий, состав семьи, образование, занимаюсь ли я своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Говорили комплименты — хорошо выглядите, сразу чувствуется высшее образование, как вы точно подметили, вы внимательны к деталям и так далее. Через 40 минут милой беседы у меня взяли каплю крови в процедурной. Вернулись в кабинет. Стекло с биоматериалом поместили под микроскоп, и на экран вышло изображение, где было много всего разного непонятного. Мне объясняли, что где. Я задавала много вопросов по ходу (хорошо, что есть знания по биологии и анатомии) и получала внятные ответы.

А в чем фокус?

Тут на столе появляется чудо-прибор — браслет с инфракрасным излучением, похожий на смартчасы с кнопочками, который, по словам специалиста, помогает разбивать слипшиеся из-за плохого снабжения кислородом эритроциты. Мне надели браслет на запястье на 10 минут, потом еще раз взяли кровь, чтобы посмотреть изменения.

Изменения были! Ну, а раз всё сработало, то надо брать. Затем суммы, «только сегодня, только для вас» и вот — 65000 рублей за 30 различных процедур на 6 месяцев! Заплатить нужно было сразу и всю сумму либо кредит с процентами на два года с платежом 3000 рублей/месяц. «Вы же можете себе позволить потратить такую сумму на себя и свое здоровье?», — улыбаясь, спросила специалист. На тот момент мне показалось, что это и правда не такие уж и большие деньги. С начала встречи прошло около 1,5 часов, концентрация начала притупляться.

В кредитном отделе мне составили договор, распечатали кипу документов, которые желательно изучить. Я старалась вникнуть во все соглашения, по ходу находила нестыковки в том, что мне говорили, и в том, что было написано. В общем, в целях эксперимента я подписала все бумаги. За это дали плюсом две бесплатные процедуры, которые сразу нужно было пройти, «чтобы получить пользу и удовольствие прямо сейчас». Причем, обязательно! Встречи со специалистами по моему абонементу назначили на следующий день.

Меня развели на договор, но я его расторгла

В итоге я провела в центре больше четырех часов, вышла очень уставшей от кучи информации и долгого пребывания в замкнутом пространстве. Пока ехала домой, сделала пару выводов и на следующий день пошла расторгать договор. Сначала я получила письменное расторжение в самом центре. Перед этим меня спросили, почему я передумала. Потом поехала в отделение банка, где с меня взяли набежавшие проценты и закрыли кредит.

Почему люди подписывают бумаги на такие большие деньги?

Что же все-таки происходило? Давайте по порядку:

  1. Убрали доступ к телефону — чтобы не смогла посмотреть их сайт сразу, не смогла никому позвонить, чтобы не отговорили и тому подобное.
  2. Сайт посмотрела уже дома. Да, регистрационный номер официально числится и имеет разрешения. Но на сайте нет прайса с ценами на их услуги.
  3. Мы долго сидели в кабинете, окна были закрыты. После того, как пошли в процедурную, специалист включила кондиционер. Помните, что было с кровью не так? Она сгустилась от недостатка кислорода. Потом, когда мы вернулись, в комнате уже было прохладно. Поэтому браслет с излучением «сработал», кровь разогналась.
  4. В дополнение к платным процедурам по договору, мне сделали предложение о том, что членам моей семьи будут доступны безлимитные консультации любых специалистов: психолог, иммунолог, эндокринолог и так далее. Это цепляет, хотя моя семья редко обращается к врачам. Этот момент не был прописан в договоре, а был озвучен только устно.
  5. Услуги рассчитаны на 6 месяцев, а платить кредит нужно было бы два года, то есть в итоге за полгода выходила сумма не 3000 рублей в месяц, как было озвучено, а примерно 16000 рублей с учетом процентов за кредит.
  6. С меня не взяли деньги за «подарочные» процедуры, хотя я думала, что вычтут. Но если бы я захотела разорвать договор через неделю, то мне бы посчитали все пройденные процедуры по их внутреннему прейскуранту. Поэтому на первую неделю ставят больше всего процедур.
  7. Давят на «болевые точки» после рассказа о себе — здоровье детей, мамы, наша красота, здоровая кожа и так далее.
  8. Цены на процедуры и консультации завышены раза в 1,5 — 2 по сравнению с обычными медцентрами. Поэтому в итоге выходят такие большие суммы за якобы индивидуальную работу с вами и уникальность некоторых процедур.

Если мой рассказ будет хоть немного кому-то полезен, значит, всё было не зря. Чем меньше мы будем попадаться, тем меньше будет таких организаций (но это не точно).

Попадали в такие ситуации, как наш автор?

    А вы попадали в подобные махинации? Рассказывайте свои истории в комментариях.

    Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

    А еще у нас есть Настя, которой вы можете написать лично, предложить или обсудить идею для своей авторской колонки.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    10 мар 2020 в 18:29

    Для того овцы и существуют чтобы их стричь.

    10 мар 2020 в 18:31

    Таких мошенников нужно отсекать ещё на уровне телефонных переговоров. Когда звонят в первый раз.

    Гость
    10 мар 2020 в 18:21

    Психологи очень часто мнят себя психотерапевтами, что в корне не верно.
    Психолог по идее должна работать лишь с тестами, но не с людьми.
    С мошенниками пусть разбираются правоохранительные органы.
    Каждый должен заниматься своим делом.