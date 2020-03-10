Психолог ради эксперимента сходила на «бесплатное» обследование и подписалась на 65 тысяч — что из этого вышло

А вы или ваши близкие попадали в подобные ситуации? Расскажите нам в комментариях — обсудим Фото: Александр Ощепков

Каждый день на экране телефона мы видим входящие от неизвестного номера. Кто звонит? Банки, магазины, бьюти-точки. Особенно часто нас набирают салоны и медцентры. Те самые, которые приглашают на бесплатное обследование или процедуру, а потом «впаривают» договор на крупную сумму. Пока одни кривят лицо и думают — мол, неужели на это еще кто-то ведется, другие безропотно подписывают документы и влезают в кредитную кабалу. Психолог Валерия Золотарева, исследующая определенные ситуации через собственный опыт, написала авторскую колонку для НГС — ради эксперимента она сходила на такую «бесплатную» процедуру и даже согласилась подписать договор на 65 тысяч. Как косметологи обрабатывают людей? Какие фразы им говорят? И почему взрослый человек так легко соглашается на ненужный кредит? Рассказывает Валерия.

Как ни странно, в век интернета людей до сих пор пытаются развести по старым схемам. Мое «частное расследование» началось с новосибирского салона DeSheli. С ними всё было просто: меня старались обработать, но ничего не получилось. Я якобы согласилась на подписание договора, дошла до кредитного отдела, села на стул и сказала менеджеру, что передумала. Хотелось понять, в каком эмоциональном состоянии находятся люди, согласившиеся на кредит и «чудо-чемоданчик» с косметикой за 50 тысяч рублей. В тот раз я никому не сказала о работе в сфере психологии, чтобы получился чистый эксперимент. В другие разы (всего посетила пять разных центров) я уже открыто называла свою деятельность. Конечно, это влияло на их работу со мной. Однажды менеджер пытался меня эмоционально раскачать через агрессивный маркетинг — я улыбалась! Работников обучают общению именно через «болевые точки» клиента, чистая психология. Хотя люди, подписавшие кредитные договоры, говорили, что их либо загипнотизировали, либо они попили чай/кофе/воду с подмешанным психотропным веществом. Но нет, этого там точно нет.



Хочу рассказать о моем последнем посещении подобного «медицинского» центра, в котором я подписала договор. Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь поможет. Чистая психология Всё было как всегда: позвонили, пригласили. Меня зацепило само предложение диагностики состава крови, которую берут и делают там же. «Ну вот, уже что-то посерьезней», — подумала я и согласилась.

Приехала, встретили, посадили ждать моего персонального специалиста. Им оказалась женщина лет 45. И тут первый момент — попросили оставить свою сумку и телефон в ячейке с ключом, чтобы «меня ничто не отвлекало». До этого я с таким не сталкивалась. В кабинете ничего особенного: стол, компьютер, два стула и электронный микроскоп, начало тоже стандартное — информация о центре, чем занимаются, что будут делать со мной.

Тут второй момент — сильный акцент на их сайте, где указан регистрационный номер учреждения (то есть можно проверить все полученные разрешения на деятельность). Меня спросили, смотрела ли я их сайт до процедуры. Я ответила, что нет, и это было ожидаемо, ведь мало кто считает это важным.



Потом очень много спрашивали обо мне: род занятий, состав семьи, образование, занимаюсь ли я своим здоровьем и здоровьем своей семьи. Говорили комплименты — хорошо выглядите, сразу чувствуется высшее образование, как вы точно подметили, вы внимательны к деталям и так далее. Через 40 минут милой беседы у меня взяли каплю крови в процедурной. Вернулись в кабинет. Стекло с биоматериалом поместили под микроскоп, и на экран вышло изображение, где было много всего разного непонятного. Мне объясняли, что где. Я задавала много вопросов по ходу (хорошо, что есть знания по биологии и анатомии) и получала внятные ответы.

А в чем фокус?

Тут на столе появляется чудо-прибор — браслет с инфракрасным излучением, похожий на смартчасы с кнопочками, который, по словам специалиста, помогает разбивать слипшиеся из-за плохого снабжения кислородом эритроциты. Мне надели браслет на запястье на 10 минут, потом еще раз взяли кровь, чтобы посмотреть изменения.

Изменения были! Ну, а раз всё сработало, то надо брать. Затем суммы, «только сегодня, только для вас» и вот — 65000 рублей за 30 различных процедур на 6 месяцев! Заплатить нужно было сразу и всю сумму либо кредит с процентами на два года с платежом 3000 рублей/месяц. «Вы же можете себе позволить потратить такую сумму на себя и свое здоровье?», — улыбаясь, спросила специалист. На тот момент мне показалось, что это и правда не такие уж и большие деньги. С начала встречи прошло около 1,5 часов, концентрация начала притупляться.

В кредитном отделе мне составили договор, распечатали кипу документов, которые желательно изучить. Я старалась вникнуть во все соглашения, по ходу находила нестыковки в том, что мне говорили, и в том, что было написано. В общем, в целях эксперимента я подписала все бумаги. За это дали плюсом две бесплатные процедуры, которые сразу нужно было пройти, «чтобы получить пользу и удовольствие прямо сейчас». Причем, обязательно! Встречи со специалистами по моему абонементу назначили на следующий день.

Меня развели на договор, но я его расторгла

В итоге я провела в центре больше четырех часов, вышла очень уставшей от кучи информации и долгого пребывания в замкнутом пространстве. Пока ехала домой, сделала пару выводов и на следующий день пошла расторгать договор. Сначала я получила письменное расторжение в самом центре. Перед этим меня спросили, почему я передумала. Потом поехала в отделение банка, где с меня взяли набежавшие проценты и закрыли кредит.

Почему люди подписывают бумаги на такие большие деньги?



Что же все-таки происходило? Давайте по порядку:

Убрали доступ к телефону — чтобы не смогла посмотреть их сайт сразу, не смогла никому позвонить, чтобы не отговорили и тому подобное. Сайт посмотрела уже дома. Да, регистрационный номер официально числится и имеет разрешения. Но на сайте нет прайса с ценами на их услуги. Мы долго сидели в кабинете, окна были закрыты. После того, как пошли в процедурную, специалист включила кондиционер. Помните, что было с кровью не так? Она сгустилась от недостатка кислорода. Потом, когда мы вернулись, в комнате уже было прохладно. Поэтому браслет с излучением «сработал», кровь разогналась. В дополнение к платным процедурам по договору, мне сделали предложение о том, что членам моей семьи будут доступны безлимитные консультации любых специалистов: психолог, иммунолог, эндокринолог и так далее. Это цепляет, хотя моя семья редко обращается к врачам. Этот момент не был прописан в договоре, а был озвучен только устно. Услуги рассчитаны на 6 месяцев, а платить кредит нужно было бы два года, то есть в итоге за полгода выходила сумма не 3000 рублей в месяц, как было озвучено, а примерно 16000 рублей с учетом процентов за кредит. С меня не взяли деньги за «подарочные» процедуры, хотя я думала, что вычтут. Но если бы я захотела разорвать договор через неделю, то мне бы посчитали все пройденные процедуры по их внутреннему прейскуранту. Поэтому на первую неделю ставят больше всего процедур. Давят на «болевые точки» после рассказа о себе — здоровье детей, мамы, наша красота, здоровая кожа и так далее. Цены на процедуры и консультации завышены раза в 1,5 — 2 по сравнению с обычными медцентрами. Поэтому в итоге выходят такие большие суммы за якобы индивидуальную работу с вами и уникальность некоторых процедур. Если мой рассказ будет хоть немного кому-то полезен, значит, всё было не зря. Чем меньше мы будем попадаться, тем меньше будет таких организаций (но это не точно).

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