По области до +5 градусов: новосибирцев ждёт возвращение оттепели

— Сейчас на территории нашей области прошёл холодный атмосферный фронт повышенного атмосферного давления, поэтому в ближайшие сутки осадки не ожидаются и будет прохладно. В ночные часы по области -10... -15 градусов. Вероятно, будут туман, изморозь, гололедица на дорогах. Днём завтра -1... -6 градусов на востоке области, на западе — до +4 градусов, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня — город ждут перепады температур, а безоблачные дни будут сменять снегопады.

В следующие дни погода будет меняться, в четверг ожидается оттепель.

— Будет чередование дней с осадками и без осадков. 12 марта в регион придёт область пониженного давления, выпадут осадки со снегом, мокрым снегом и порывистым ветром. Температура -4... -9 градусов, ночью — до -16 градусов. На следующий день осадки прекратятся. Мы опять попадём в область высокого атмосферного давления. Днём из-за этого ожидается оттепель до +5 градусов, — объяснил Ягудин.

В Новосибирске температура будет несколько ниже, чем по области.

Ближайшей ночью 11 марта температура в Новосибирске может опуститься до -12 градусов, в пригороде до -17. Днём температура не выше -2 градусов. 12 марта в городе ночью от -8 градусов, в пригороде до -13. Днём около 0. 13 марта температура повысится — ночью до -7 градусов, до +2 днём,

В конце февраля синоптики рассказали, каким будет март — весна началась с околонулевых температур, но к середине месяца стало подмораживать.