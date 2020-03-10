«Его выбросило в снег»: под Новосибирском в массовом ДТП погиб победитель конкурса «Травести-Сибирь»

25-летний Руслан погиб в ДТП в Барабинском районе Фото: Новости дня Каинск, Барабинск; Instagram (Руслан I)

В массовом ДТП с тремя фурами под Новосибирском погиб 25-летний житель Барнаула Руслан — победитель конкурса «Травести-Сибирь — 2020», который проходил в Омске. Руслан возвращался после выступления вместе с другими артистами.

— Помню, скользко было. Не знаю, я не за рулём была. В телефоне сидела. Голову приподняла, машину занесло уже и под фуру нас развернуло, — рассказала корреспонденту НГС пассажирка минивэна Алёна — сейчас она лежит в больнице с переломом таза.

По словам артистов, за рулём минивэна находился актёр с десятилетним стажем вождения — он в ДТП не пострадал.

— Мы пошли на обгон двух фур, спокойно их объехали, проблем не возникло с этим никаких, — рассказал корреспонденту НГС артист пародийного жанра Максим Широков. — Скорость была небольшая, 80 км/час. Мы на свою полосу въехали, обогнав две фуры. Там было место, покрытое льдом, очень скользко. И машину начало таскать. Водитель попытался выправить положение машины рулём, но не смог этого сделать. Зад машины выбросило на встречную полосу, по встречной полосе ехала фура. И она как раз врезалась в багажник нашей машины, в то место, где сидел Руслан. Его выбросило из машины в поле, в снег. Максим уточнил, что сразу за ними столкнулись ещё две фуры между собой. Водитель минивэна не пострадал, у одного из артистов черепно-мозговая травма, ещё двое были доставлены в больницу с ушибами. У самого Максима перелом рёбер. 25-летний Руслан погиб на месте.

25-летний Руслан погиб на месте Фото: Новости дня Каинск, Барабинск

— Он так хотел выступить на этом конкурсе, даже не надеялся на победу, — продолжает Максим. — Конкурс прошёл, всё было замечательно. Руслан выиграл, он был в хорошем настроении. И мы уже отъехали от Омска 300 км. И возле Барабинска случилась эта трагедия.



Собеседник НГС уточнил, что похороны Руслана пройдут завтра в его родном селе Озёрки Алтайского края. После конкурса погибший планировал уехать жить в Краснодар. — У нас есть два шоу — одно, в котором мы работаем как травести-артисты для специализированной публики, и есть обычные клубы, где мы работаем для натуралов как артисты пародийного жанра, — продолжает Максим. — Руслан не был артистом нашей труппы, мы с ним просто дружили. Он увидел этот конкурс и захотел поучаствовать, на победу не рассчитывал. Жюри просто оценило его выступления по достоинству. Финал «Травести-Сибирь — 2020» прошёл 8 марта в омском клубе Paradise. Конкурс состоял из пяти этапов. — Это конкурс для всех талантливых людей, желающих заявить о себе и показать мистерию перевоплощения из обычного человека в травести-диву,— говорится на официальной странице «Травести-Сибирь — 2020» в закрытой группе во «ВКонтакте». Если вам что-либо известно об этом ДТП, его участниках, обстоятельствах или у вас есть видео или фото, присылайте информацию нашему криминальному журналисту или в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

