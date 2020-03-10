Налоговая банкротит институт международных отношений в Новосибирске — с него требуют около 3 миллионов

За три года СИМОР 11 раз был ответчиком в арбитраже Фото: simor.ru

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Новосибирска банкротит один из вузов — Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР). Сумма исковых требований — 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

По информации сервиса «Контур.Фокус», у организации есть пять исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму 3,1 миллиона рублей, дата последнего взыскания на сумму чуть более 10 тысяч рублей — 2 марта 2020 года.

За последние 12 месяцев это второе дело в арбитраже у СИМОРа, а за три года институт 11 раз был ответчиком в арбитраже. Общая сумма взысканий составляла 19 миллионов рублей. Три дела институт проиграл. Чистая прибыль СИМОРа на конец 2018 года — 6 миллионов рублей.

В справочнике 2ГИС СИМОР по указанному адресу значится не как вуз, а как агентство переводов Фото: 2gis.ru