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Налоговая банкротит институт международных отношений в Новосибирске — с него требуют около 3 миллионов

За последний год это второе дело в арбитраже у СИМОРа

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За три года СИМОР 11 раз был ответчиком в арбитраже

За три года СИМОР 11 раз был ответчиком в арбитраже

Инспекция Федеральной налоговой службы России по Калининскому району Новосибирска банкротит один из вузов — Сибирский институт международных отношений и регионоведения (СИМОР).

Сумма исковых требований — 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

По информации сервиса «Контур.Фокус», у организации есть пять исполнительных производств о взыскании налогов и сборов на общую сумму 3,1 миллиона рублей, дата последнего взыскания на сумму чуть более 10 тысяч рублей — 2 марта 2020 года.

За последние 12 месяцев это второе дело в арбитраже у СИМОРа, а за три года институт 11 раз был ответчиком в арбитраже. Общая сумма взысканий составляла 19 миллионов рублей. Три дела институт проиграл. Чистая прибыль СИМОРа на конец 2018 года — 6 миллионов рублей.

В справочнике 2ГИС СИМОР по указанному адресу значится не как вуз, а как агентство переводов

В справочнике 2ГИС СИМОР по указанному адресу значится не как вуз, а как агентство переводов

Журналист НГС направил запрос в СИМОР с просьбой прокомментировать ситуацию.

СИМОР существует в Новосибирске с 1998 года. Летом 2019 года он лишился государственной аккредитации по нескольким направлениям — 85 студентов-очников перевели доучиваться в другой вуз.

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СИМОРвузбанкротсвоарбитраж
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КОММЕНТАРИИ (17)

10 мар 2020 в 14:04

Институт международных отношений в Новосибирске? Лучше уж в метро диплом купить.

Фото пользователя
10 мар 2020 в 14:13

Зачем россиянам такой ВУЗ, в котором не преподают будущий государственный язык - узбекский?

Из погреба
10 мар 2020 в 13:50

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