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Образование

«Увы, не все попадают»: в новой школе на Южно-Чемском временно не набирают первоклассников

Местные жители боятся, что их детям придётся ездить на автобусе в дальнюю школу

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Мать будущего первоклассника опасается, что её ребёнка не запишут в школу рядом с домом

Мать будущего первоклассника опасается, что её ребёнка не запишут в школу рядом с домом

В Новосибирске задерживается начало записи первоклассников в новую школу на Южно-Чемском — власти пока не закрепили за ней микроучасток. При этом жители близлежащих домов боятся, что их дети будут ездить в дальнюю школу на автобусе.

Жительница Кировского района не может записать своего ребёнка в новую школу, потому что за образовательной организацией пока не закреплён конкретный участок. Поэтому женщина опасается, что будущего школьника придётся возить в школу в соседнем районе.

В редакцию НГС обратилась жительница Новосибирска Мария, она сообщила, что не может записать своего ребёнка, который должен пойти в первый класс в этом году, в школу № 217, которую недавно открыли в Южно-Чемском жилмассиве.

— Возникла следующая ужасающая ситуация. Проживая по одной улице с данной школой, выяснилось, что будущие первоклашки 20–21 учебного года, увы, не все попадают в данное заведение, а часть жителей микрорайона Просторного закрепляют территориально за школой № 196, находящейся на Северо-Чемском жилмассиве, куда ребенок, кроме как на автобусе, самостоятельно добираться не сможет, — рассказала Мария.

На таком расстоянии от дома на ул. Шевелёва, 18 (точка Б) находится школа №196 (точка А)

На таком расстоянии от дома на ул. Шевелёва, 18 (точка Б) находится школа №196 (точка А)

Сама женщина живёт в доме на улице Шевелёва, 18, который находится в 10 минутах ходьбы от школы № 217.

— Начиная с февраля месяца, как началась запись в учебные учреждения первоклассников будущих, отсылали до марта либо до конца февраля. Я позвонила (в конце февраля. — Прим. ред.), потому что через портал госуслуг моё заявление отклоняется, в приёмную школы. Там сказали, что распоряжение о территориальном закреплении передано на рассмотрение в мэрию, но они могут точно сказать, что наш дом территориально к этой школе относиться не будет, и мы будем закреплены за школой №196, которая находится на Северо-Чемском жилмассиве, — объяснила Мария.

Школа №217 находится недалеко от дома на ул. Шевелёва, 18

Школа №217 находится недалеко от дома на ул. Шевелёва, 18

Ситуацию прокомментировала Елена Третьякова, директор школы № 217.

— У нашей школы ещё нет закреплённого микроучастка. Приём в школу осуществляется с 1 февраля по 1 июля на основании постановления мэрии. Нашей школы нет вообще в этом постановлении, соответственно, приём учащихся мы вести не можем, за исключением родных братьев и сестёр наших настоящих учащихся. Сейчас готовится новое распоряжение мэра. Как только оно у нас выйдет, так мы будем видеть, кого мы принимаем себе. Шевелёва, 18 в проекте постановления, в документах, которые отправляются для проекта постановления, нет. Может, он и появится, когда выйдет распоряжение, пока его нет, — рассказала НГС директор.

В Департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, что написано в готовящемся постановлении, в соответствии с которым детей будут зачислять в эту школу.

— Администрацией Кировского района города Новосибирска подготовлены предложения по закреплению за данной общеобразовательной организацией территорий, в которых дом по улице Шевелева, 18 закреплен за МБОУ СОШ № 217. В настоящее время проект постановления мэрии города Новосибирска находится на согласовании в соответствии с установленным порядком. После издания нормативного документа родители могут обратиться в МБОУ СОШ № 217 с заявлением о зачислении ребенка, предоставив необходимые документы, — объяснили в департаменте образования.

В мэрии добавили, что, если родители хотят записать ребёнка в школу, к которой их дети не прикреплены, то заявление о приёме можно будет написать в период с 1 июля по 5 сентября.

— Закрепление общеобразовательных организаций за территориями обусловлено не только санитарными нормами и правилами, но и проектной мощностью зданий, прогнозом комплектования на следующий учебный год, — добавили в департаменте мэрии.

НГС делал фоторепортаж с открытия школы, которое состоялось в феврале.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Денис
10 мар 2020 в 14:35

А я не понимаю людей, переезжающих в новые микрорайоны без социальной инфраструктуры. Застройщик продал квартиру и все на этом. А на государство надеяться- так не до вас пока. Войнушки и украшение Москвы в приоритете.

10 мар 2020 в 14:40

интересно, а куда смотрели, когда квартиру покупали?

Из погреба
10 мар 2020 в 14:39

Богачи возмущаются. Хотели школу на халяву оттяпать за счёт уплаты налогов бездетных. Но облом выходит. Надо было жильё дороже покупать, не подрассчитали. Теперь будут петиции писать и протестные марши по своему гетто устраивать. Как же им, мажорам,кайфожорам не дали! Ужас-ужас!