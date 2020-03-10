«Увы, не все попадают»: в новой школе на Южно-Чемском временно не набирают первоклассников

Мать будущего первоклассника опасается, что её ребёнка не запишут в школу рядом с домом Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске задерживается начало записи первоклассников в новую школу на Южно-Чемском — власти пока не закрепили за ней микроучасток. При этом жители близлежащих домов боятся, что их дети будут ездить в дальнюю школу на автобусе. Жительница Кировского района не может записать своего ребёнка в новую школу, потому что за образовательной организацией пока не закреплён конкретный участок. Поэтому женщина опасается, что будущего школьника придётся возить в школу в соседнем районе. В редакцию НГС обратилась жительница Новосибирска Мария, она сообщила, что не может записать своего ребёнка, который должен пойти в первый класс в этом году, в школу № 217 , которую недавно открыли в Южно-Чемском жилмассиве.



— Возникла следующая ужасающая ситуация. Проживая по одной улице с данной школой, выяснилось, что будущие первоклашки 20–21 учебного года, увы, не все попадают в данное заведение, а часть жителей микрорайона Просторного закрепляют территориально за школой № 196 , находящейся на Северо-Чемском жилмассиве, куда ребенок, кроме как на автобусе, самостоятельно добираться не сможет, — рассказала Мария.

На таком расстоянии от дома на ул. Шевелёва, 18 (точка Б) находится школа №196 (точка А) Фото: 2ГИС

Сама женщина живёт в доме на улице Шевелёва, 18, который находится в 10 минутах ходьбы от школы № 217 .

— Начиная с февраля месяца, как началась запись в учебные учреждения первоклассников будущих, отсылали до марта либо до конца февраля. Я позвонила (в конце февраля. — Прим. ред.), потому что через портал госуслуг моё заявление отклоняется, в приёмную школы. Там сказали, что распоряжение о территориальном закреплении передано на рассмотрение в мэрию, но они могут точно сказать, что наш дом территориально к этой школе относиться не будет, и мы будем закреплены за школой №196, которая находится на Северо-Чемском жилмассиве, — объяснила Мария.

Школа №217 находится недалеко от дома на ул. Шевелёва, 18 Фото: 2ГИС

Ситуацию прокомментировала Елена Третьякова, директор школы № 217 .

— У нашей школы ещё нет закреплённого микроучастка. Приём в школу осуществляется с 1 февраля по 1 июля на основании постановления мэрии. Нашей школы нет вообще в этом постановлении, соответственно, приём учащихся мы вести не можем, за исключением родных братьев и сестёр наших настоящих учащихся. Сейчас готовится новое распоряжение мэра. Как только оно у нас выйдет, так мы будем видеть, кого мы принимаем себе. Шевелёва, 18 в проекте постановления, в документах, которые отправляются для проекта постановления, нет. Может, он и появится, когда выйдет распоряжение, пока его нет, — рассказала НГС директор.

В Департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, что написано в готовящемся постановлении, в соответствии с которым детей будут зачислять в эту школу.

— Администрацией Кировского района города Новосибирска подготовлены предложения по закреплению за данной общеобразовательной организацией территорий, в которых дом по улице Шевелева, 18 закреплен за МБОУ СОШ № 217 . В настоящее время проект постановления мэрии города Новосибирска находится на согласовании в соответствии с установленным порядком. После издания нормативного документа родители могут обратиться в МБОУ СОШ № 217 с заявлением о зачислении ребенка, предоставив необходимые документы, — объяснили в департаменте образования.

