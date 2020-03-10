Лишился обеих ног: мужчина погиб на путях вокзала Новосибирск-Главный

В результате наезда электропоезда ноги мужчины застряли в колёсной паре — он скончался до приезда медиков

На путях вокзала Новосибирск-Главный под колёсами электропоезда погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вчера, 9 марта, в 21:10 по местному времени.

Как уточнили корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, личность погибшего мужчины сейчас устанавливается.



— На вид ему 30–35 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло на шестом железнодорожном пути, на вокзале Новосибирск-Главный, — добавили в ведомстве.

