Лишился обеих ног: мужчина погиб на путях вокзала Новосибирск-Главный

На путях вокзала Новосибирск-Главный под колёсами электропоезда погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вчера, 9 марта, в 21:10 по местному времени.
Как уточнили корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, личность погибшего мужчины сейчас устанавливается.
— На вид ему 30–35 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло на шестом железнодорожном пути, на вокзале Новосибирск-Главный, — добавили в ведомстве.
Известно, что в результате происшествия мужчина лишился обеих ног и скончался от полученных травм до приезда скорой.
В транспортной полиции подчеркнули, что информация является предварительной, поскольку специалисты продолжают работать над установлением личности погибшего мужчины.
В конце января в Первомайском районе подросток попал под колёса электропоезда — он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и при этом слушал музыку в наушниках. Он получил травмы и был доставлен в больницу.