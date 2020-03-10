10 марта вторник
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Происшествия

Лишился обеих ног: мужчина погиб на путях вокзала Новосибирск-Главный

Несчастный случай произошёл вчера вечером, 9 марта, личность погибшего устанавливается

801
2 Обсудить

Поделиться

В результате наезда электропоезда ноги мужчины застряли в колёсной паре — он скончался до приезда медиков

В результате наезда электропоезда ноги мужчины застряли в колёсной паре — он скончался до приезда медиков

На путях вокзала Новосибирск-Главный под колёсами электропоезда погиб мужчина. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вчера, 9 марта, в 21:10 по местному времени.

Как уточнили корреспонденту НГС в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, личность погибшего мужчины сейчас устанавливается.

— На вид ему 30–35 лет. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло на шестом железнодорожном пути, на вокзале Новосибирск-Главный, — добавили в ведомстве.

Известно, что в результате происшествия мужчина лишился обеих ног и скончался от полученных травм до приезда скорой.

В транспортной полиции подчеркнули, что информация является предварительной, поскольку специалисты продолжают работать над установлением личности погибшего мужчины.

В конце января в Первомайском районе подросток попал под колёса электропоезда — он переходил железнодорожные пути в неположенном месте и при этом слушал музыку в наушниках. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Электропоездсмертьнесчастный случай на железной дороге
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

10 мар 2020 в 12:19

Это был эскимос

10 мар 2020 в 12:19

Сам виноват. Нефиг бухать. Другим урок будет.