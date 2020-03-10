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Экономика Обвал рубля Подробности

В новосибирских банках появился евро за 90 рублей

Средняя цена одного евро сегодня — 87 рублей

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В Росбанке журналист НГС нашёл евро по самой высокой цене — 90 рублей

В Росбанке журналист НГС нашёл евро по самой высокой цене — 90 рублей

Сегодня, 10 марта, курс доллара достиг примерно 73 рублям, а курс евро — 83, вчера стоимость валюты поднималась выше 75 и 85 рублей, соответственно. Новосибирские банки в среднем продают доллар за 76, а евро за 87, но есть и те банки, где цена доходит до 79 и 90 рублей. Такую высокую цену журналист НГС нашёл в Росбанке.

Рост курсов валют связан со вчерашними событиями — стоимость нефти впервые за 29 лет упала сразу на 30% и повлекла за собой серьёзный обвал рубля.

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НГС вчера в онлайн режиме следит за курсами валют — экономисты дали свои прогнозы на ближайшее время.

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экономикакурсы валютдолларевро"Ресторан из банки"
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КОММЕНТАРИИ (3)

Все бегом за бытовой техникой!
10 мар 2020 в 12:34

Журналисты,а большой спрос есть,как в прошлый раз? Или всё истерички и нытики только на нгс?)

Фото пользователя
10 мар 2020 в 12:33

Правильное табло на первом фото.
На 5 знаков.

Анонимно из Канады
10 мар 2020 в 12:32

Стабильность, ниче се.