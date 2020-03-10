В новосибирских банках появился евро за 90 рублей

Сегодня, 10 марта, курс доллара достиг примерно 73 рублям, а курс евро — 83, вчера стоимость валюты поднималась выше 75 и 85 рублей, соответственно. Новосибирские банки в среднем продают доллар за 76, а евро за 87, но есть и те банки, где цена доходит до 79 и 90 рублей. Такую высокую цену журналист НГС нашёл в Росбанке.

Рост курсов валют связан со вчерашними событиями — стоимость нефти впервые за 29 лет упала сразу на 30% и повлекла за собой серьёзный обвал рубля.