Появились фотографии с места смертельного ДТП с тремя фурами на новосибирской трассе

На снимках видно, что от минивэна «Тойота Эстина» практически ничего не осталось — машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой.

В Новосибирской области сегодня, 10 марта, ночью произошло массовое ДТП — фотографии последствий аварии появились в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

В ДТП попали три фуры

— После чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Пассажир «Тойоты» погиб на месте ДТП, ещё шесть человек оказались в больнице. На месте аварии работает полиция.