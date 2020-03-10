Появились фотографии с места смертельного ДТП с тремя фурами на новосибирской трассе

В Новосибирской области сегодня, 10 марта, ночью произошло массовое ДТП — фотографии последствий аварии появились в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».
На снимках видно, что от минивэна «Тойота Эстина» практически ничего не осталось — машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой.
— После чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пассажир «Тойоты» погиб на месте ДТП, ещё шесть человек оказались в больнице. На месте аварии работает полиция.
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В конце февраля в аварии под Новосибирском погиб человек — движение автомобилей на трассе парализовало.