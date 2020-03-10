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Происшествия

Появились фотографии с места смертельного ДТП с тремя фурами на новосибирской трассе

«Тойота» выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком

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Пассажир «Тойоты» погиб на месте

Пассажир «Тойоты» погиб на месте

В Новосибирской области сегодня, 10 марта, ночью произошло массовое ДТП — фотографии последствий аварии появились в группе «Новости дня Каинск, Барабинск».

На снимках видно, что от минивэна «Тойота Эстина» практически ничего не осталось — машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой.

В ДТП попали три фуры

В ДТП попали три фуры

— После чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пассажир «Тойоты» погиб на месте ДТП, ещё шесть человек оказались в больнице. На месте аварии работает полиция.

Товар из фур разбросало по всей дороге

Товар из фур разбросало по всей дороге

«Тойота» превратилась в груду металла

«Тойота» превратилась в груду металла

Одна из фур также получила серьезные повреждения

Одна из фур также получила серьезные повреждения

Если вам что-либо известно об этом ДТП, его участниках, обстоятельствах или у вас есть видео или фото, присылайте информацию в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

В конце февраля в аварии под Новосибирском погиб человек — движение автомобилей на трассе парализовало.

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КОММЕНТАРИИ (10)

10 мар 2020 в 10:53

Пруль опять нарулил.

***
10 мар 2020 в 11:05

Надо, надо жёсткие фото выкладывать, а ещё нарушителей садить в комнату и показывать до тошноты ролики и фото с таких аварий, может так достучимся до мозгов, а нарушители поймут, нельзя так делать. Ведь вместо фуры могла оказаться и небольшая машинка, тогда погибло бы намного больше. Ну не видешь в всем на встречку лезешь?

10 мар 2020 в 10:55

Не так четко видно все, как хотелось бы