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Один погибший и шестеро в больнице: в Новосибирской области произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

Пассажир минивэна погиб на месте

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Пассажир «Тойоты» погиб на месте ДТП

Пассажир «Тойоты» погиб на месте ДТП

В Новосибирской области в Барабинском районе в 3:00 произошло смертельное ДТП — погиб пассажир минивэна, а также пострадали шесть человек.

— На 1132 километре автодороги Р-254 водитель автомобиля «Тойота Эстима», следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем иностранного производства, после чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В результате на месте аварии погиб пассажир «Тойоты».

— Ещё шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу, — добавили в ведомстве.

Если вам что-либо известно об этом ДТП, его участниках, обстоятельствах или у вас есть видео или фото, присылайте информацию в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

В конце февраля в аварии под Новосибирском погиб человек — движение автомобилей на трассе парализовало.

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КОММЕНТАРИИ (21)

Qwerty
10 мар 2020 в 09:17

Че там, ребята, от расположения руля ничего не зависит? Понятно... Ржавый пруль опять убил человека.

10 мар 2020 в 09:39

Пруль это смерть.

Собственно
10 мар 2020 в 09:49

Еще одному невтерпеж стало соблюдать ПДД, в итоге водили фур выбились из графика