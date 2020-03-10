Один погибший и шестеро в больнице: в Новосибирской области произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

— На 1132 километре автодороги Р-254 водитель автомобиля «Тойота Эстима», следовавший со стороны Омска в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем иностранного производства, после чего участниками аварии стали еще два грузовых автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирской области в Барабинском районе в 3:00 произошло смертельное ДТП — погиб пассажир минивэна, а также пострадали шесть человек.

В результате на месте аварии погиб пассажир «Тойоты».

— Ещё шесть человек, в том числе четыре пассажира легкового автомобиля и водители двух грузовиков, были доставлены в больницу, — добавили в ведомстве.

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В конце февраля в аварии под Новосибирском погиб человек — движение автомобилей на трассе парализовало.