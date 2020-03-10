10 марта вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 67.52
eur 75.84

Ведущие

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт Онлайн-трансляция

Город-пробка: онлайн-репортаж, что творится на дорогах Новосибирска после длинных выходных

Рассказываем в режиме онлайн, что происходит на дорогах

8 908
93 Обсудить

Поделиться

Пробки в городе начались с 7 утра

Пробки в городе начались с 7 утра

Новосибирск после длинных выходных с самого утра превратился в одну большую пробку.

Рассказываем в режиме онлайн, что происходит на дорогах.

Если вы сейчас находитесь в пробке, опоздали из-за затора на работу или важную встречу, присылайте ваш рассказ (можно анонимно), видео или фото в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.

Александра Бруня
Мелкие ДТП провоцируют пробки на дорогах

Мелкие ДТП провоцируют пробки на дорогах

Александра Бруня

В 10:00 движение в Новосибирске остаётся затруднённым.

В 10:00 сервис&nbsp;2Gis оценивает дорожную обстановку в городе на 8 баллов

В 10:00 сервис 2Gis оценивает дорожную обстановку в городе на 8 баллов

Яндекс.Пробки в 10:00 показывает только 6 баллов

Яндекс.Пробки в 10:00 показывает только 6 баллов

Александра Бруня

Кто-то только собирается выехать на дорогу.

Александра Бруня
В 9:40 по городу по-прежнему трудно проехать

В 9:40 по городу по-прежнему трудно проехать

— На улице Громова, Петухова, от площади Кирова по Сибиряков-Гвардейцев движение медленное. На площади Кирова ДТП. Водители спешат и некоторые едут по трамвайным путям, — рассказала корреспондент НГС Мария Тищенко.

Александра Бруня
Сегодня утром непросто было и пешеходам — многие выходили из автобусов, которые стояли в пробке

Сегодня утром непросто было и пешеходам — многие выходили из автобусов, которые стояли в пробке

Александра Бруня
По дороге на Фадеева не проехать и в 9:30

По дороге на Фадеева не проехать и в 9:30

Александра Бруня

Труднее всего сейчас проехать по улицам Большевистской, Бориса Богаткова, Гоголя, Кропоткина, Фадеева, Немировича-Данченко, Ватутина, Покрышкина.

Александра Бруня

На улице Фадеева автомобилисты сегодня с утра встали в огромную пробку из-за новой дороги, которая должна была избавить Родники от заторов.

Александра Бруня
На остановке «Дом радио» на улице Вертковской водитель седана застрял на трамвайных путях

На остановке «Дом радио» на улице Вертковской водитель седана застрял на трамвайных путях

Александра Бруня

Сейчас в Новосибирске автомобилистам очень непросто проехать.

Сервис 2Gis оценивает сейчас дорожную обстановку на 9 баллов

Сервис 2Gis оценивает сейчас дорожную обстановку на 9 баллов

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает сейчас дорожную обстановку на 9 баллов

Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает сейчас дорожную обстановку на 9 баллов

Александра Бруня

Пробки в Новосибирске начали собираться ещё в семь утра.

На улице Сибиряков-Гвардейцев в затор попали и трамваи.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (93)

Гость
10 мар 2020 в 08:58

Город в пробке потому что не чищен.

Хлопец
10 мар 2020 в 09:08

Были выходные, что мешало нашим дорожникам чистить дороги? Про тротуары вообще молчу.

Фото пользователя
10 мар 2020 в 08:52

Каждый раз,когда водятлы страдают-в мире радуется один катафалк.И груз тоже радуется😁А ещё нефть подешевела,так что бензин подорожает.И не забудьте 22 апреля проголосовать "правильно".С Новым Годом,дорогие россияне😁