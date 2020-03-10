Город-пробка: онлайн-репортаж, что творится на дорогах Новосибирска после длинных выходных

В 10:00 движение в Новосибирске остаётся затруднённым.
Кто-то только собирается выехать на дорогу.
— На улице Громова, Петухова, от площади Кирова по Сибиряков-Гвардейцев движение медленное. На площади Кирова ДТП. Водители спешат и некоторые едут по трамвайным путям, — рассказала корреспондент НГС Мария Тищенко.
Труднее всего сейчас проехать по улицам Большевистской, Бориса Богаткова, Гоголя, Кропоткина, Фадеева, Немировича-Данченко, Ватутина, Покрышкина.
На улице Фадеева автомобилисты сегодня с утра встали в огромную пробку из-за новой дороги, которая должна была избавить Родники от заторов.
Сейчас в Новосибирске автомобилистам очень непросто проехать.
Пробки в Новосибирске начали собираться ещё в семь утра.
На улице Сибиряков-Гвардейцев в затор попали и трамваи.