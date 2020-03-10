«Схожу к вашим конкурентам после поездки в Китай»: новосибирец пытается разбогатеть на необычной услуге

На сайте объявлений Avito появилось необычное предложение от жителя Новосибирска: пользователь под именем Сергей готов посетить любую фирму и сообщить позже в медицинские учреждения, что прибыл из Китая, плохо себя чувствует и посещал такие-то компании. Цена услуги — 100 тысяч рублей.
«Посетим офис вашего конкурента после возвращения из Китая. После этого сообщаем в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и о том, что посещали следующие адреса. Договор, оплата налом или по счету. Регионы представленности МСКа, Красноярск, Новосибирск, Кемерово. Цена варьируется», — говорится в объявлении.
Корреспондент НГС дозвонилась до автора объявления, но он затруднился рассказать о необычной услуге. Приводим дословный диалог:
— Откуда вам пришла такая идея, и как вы планируете реализовывать?
— Это коммерческая тайна, как я вам буду рассказывать?
— Вы как частное лицо осуществляете эту деятельность или как компания?
— Не могу ответить на ваш вопрос. Не владею информацией.
— Вы не считаете мошенничеством ваше объявление?
— Зачем нам с вами как-то дальше разговаривать?
— Мошенничество ли это?
— Конечно, нет.
— Считаете ли вы законной деятельность, которую вы описали: «схожу к вашим конкурентам после поездки в Китай»?
— И что? Нельзя так делать? Конечно, можно. Вы же сейчас можете сесть в машину и приехать в гости, а я могу к вам.
— Вы же предполагаете, что после вашей поездки введут карантин?
— Это вы предполагаете. Я это не предполагаю.
— А за что вам тогда такие деньги должны заплатить — 100 тысяч рублей?
— 100 тысяч рублей — я не считаю, что это большая сумма. Вы считаете эту сумму очень большой, и поэтому вы не считаете, что должны её платить. А кто-то другой может считать ее небольшой и может её заплатить просто в знак чего-либо?
— За что он вам должен заплатить?
— Там всё написано. Перед вами сейчас компьютер, там объявление.
— Вы таким образом нейтрализуете конкурентов?
— Там написано то, что написано. Я не занимаюсь домысливанием. Это коммерческая тайна.
— Какие гарантии вы даёте своим клиентам?
— Мы не гарантийный центр.
После этого Сергей сообщил, что занят и больше не может разговаривать. Корреспондент НГС направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой оценить законность подобной услуги.
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