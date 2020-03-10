«Схожу к вашим конкурентам после поездки в Китай»: новосибирец пытается разбогатеть на необычной услуге

Объявление — реальное. До этого мужчина продавал гидрокостюм, чернила, новогоднюю елку, мужские ботинки и смартфон

«Посетим офис вашего конкурента после возвращения из Китая. После этого сообщаем в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и о том, что посещали следующие адреса. Договор, оплата налом или по счету. Регионы представленности МСКа, Красноярск, Новосибирск, Кемерово. Цена варьируется», — говорится в объявлении.

На сайте объявлений Avito появилось необычное предложение от жителя Новосибирска: пользователь под именем Сергей готов посетить любую фирму и сообщить позже в медицинские учреждения, что прибыл из Китая, плохо себя чувствует и посещал такие-то компании. Цена услуги — 100 тысяч рублей.

Корреспондент НГС дозвонилась до автора объявления, но он затруднился рассказать о необычной услуге. Приводим дословный диалог:

— Откуда вам пришла такая идея, и как вы планируете реализовывать?

— Это коммерческая тайна, как я вам буду рассказывать?



— Вы как частное лицо осуществляете эту деятельность или как компания?



— Не могу ответить на ваш вопрос. Не владею информацией.



— Вы не считаете мошенничеством ваше объявление?



— Зачем нам с вами как-то дальше разговаривать?



— Мошенничество ли это?



— Конечно, нет.



— Считаете ли вы законной деятельность, которую вы описали: «схожу к вашим конкурентам после поездки в Китай»?



— И что? Нельзя так делать? Конечно, можно. Вы же сейчас можете сесть в машину и приехать в гости, а я могу к вам.



— Вы же предполагаете, что после вашей поездки введут карантин?



— Это вы предполагаете. Я это не предполагаю.



— А за что вам тогда такие деньги должны заплатить — 100 тысяч рублей?



— 100 тысяч рублей — я не считаю, что это большая сумма. Вы считаете эту сумму очень большой, и поэтому вы не считаете, что должны её платить. А кто-то другой может считать ее небольшой и может её заплатить просто в знак чего-либо?

