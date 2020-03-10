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«Схожу к вашим конкурентам после поездки в Китай»: новосибирец пытается разбогатеть на необычной услуге

Корреспондент НГС дозвонилась до автора объявления. Он считает, что 100 тысяч — еще небольшая цена

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Объявление — реальное. До этого мужчина продавал гидрокостюм, чернила, новогоднюю елку, мужские ботинки и смартфон

Объявление — реальное. До этого мужчина продавал гидрокостюм, чернила, новогоднюю елку, мужские ботинки и смартфон

На сайте объявлений Avito появилось необычное предложение от жителя Новосибирска: пользователь под именем Сергей готов посетить любую фирму и сообщить позже в медицинские учреждения, что прибыл из Китая, плохо себя чувствует и посещал такие-то компании. Цена услуги — 100 тысяч рублей.

«Посетим офис вашего конкурента после возвращения из Китая. После этого сообщаем в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и о том, что посещали следующие адреса. Договор, оплата налом или по счету. Регионы представленности МСКа, Красноярск, Новосибирск, Кемерово. Цена варьируется», — говорится в объявлении.

Корреспондент НГС дозвонилась до автора объявления, но он затруднился рассказать о необычной услуге. Приводим дословный диалог:

— Откуда вам пришла такая идея, и как вы планируете реализовывать?

— Это коммерческая тайна, как я вам буду рассказывать?

— Вы как частное лицо осуществляете эту деятельность или как компания?

— Не могу ответить на ваш вопрос. Не владею информацией.

— Вы не считаете мошенничеством ваше объявление?

— Зачем нам с вами как-то дальше разговаривать?

— Мошенничество ли это?

— Конечно, нет.

— Считаете ли вы законной деятельность, которую вы описали: «схожу к вашим конкурентам после поездки в Китай»?

— И что? Нельзя так делать? Конечно, можно. Вы же сейчас можете сесть в машину и приехать в гости, а я могу к вам.

— Вы же предполагаете, что после вашей поездки введут карантин?

— Это вы предполагаете. Я это не предполагаю.

— А за что вам тогда такие деньги должны заплатить — 100 тысяч рублей?

— 100 тысяч рублей — я не считаю, что это большая сумма. Вы считаете эту сумму очень большой, и поэтому вы не считаете, что должны её платить. А кто-то другой может считать ее небольшой и может её заплатить просто в знак чего-либо?

— За что он вам должен заплатить?

— Там всё написано. Перед вами сейчас компьютер, там объявление.

— Вы таким образом нейтрализуете конкурентов?

— Там написано то, что написано. Я не занимаюсь домысливанием. Это коммерческая тайна.

— Какие гарантии вы даёте своим клиентам?

— Мы не гарантийный центр.

После этого Сергей сообщил, что занят и больше не может разговаривать. Корреспондент НГС направила официальный запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой оценить законность подобной услуги.

Новосибирцы часто предлагают на «Авито» необычные услуги или предметы. В начале февраля сибиряк выставил объявление о продаже факела Олимпийского огня «Сочи-2014».

Мы публиковали тест из 10 самых странных объявлений. Попробуйте угадать, сколько стоят вещи, которые продают новосибирцы.

Коронавирус тем временем постепенно захватывает и Россию. Свежую статистику — сколько человек и в каких регионах заболели — читайте тут.

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«Авито»услугакоронавирускитайский коронавирускарантин
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КОММЕНТАРИИ (3)

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10 мар 2020 в 15:23

можно скинуться всем нгс и послать его в пару мест на красном

Алексей
10 мар 2020 в 15:18

А это разве не уголовка - намеренное заражение? Или в УК статья только про ВИЧ? А если он на самом деле не болен, то тогда мошенничество, или как заведомо ложное сообщение об акте терроризма?

10 мар 2020 в 15:14

Хватит трепатся...