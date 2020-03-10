Улица Фадеева оказалась заблокирована после открытия спасительной дороги на Родниках — реакция водителей

Проблемы возникли не только у водителей, но и у пешеходов

В Новосибирске сегодня, 10 марта, с утра оказалась заблокирована улица Фадеева — на выходных здесь открыли новую дорогу, которая должна была избавить Родники от пробок.

— После открытия переезда на Фадеева улица превратилась в адовую пробку, — сообщил в редакцию читатель НГС.