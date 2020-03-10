Улица Фадеева оказалась заблокирована после открытия спасительной дороги на Родниках — реакция водителей

В Новосибирске сегодня, 10 марта, с утра оказалась заблокирована улица Фадеева — на выходных здесь открыли новую дорогу, которая должна была избавить Родники от пробок.
— После открытия переезда на Фадеева улица превратилась в адовую пробку, — сообщил в редакцию читатель НГС.
— Я не стал ждать автобус, иду пешком до улицы Окружной. Друг в пробке час уже. Пробка от «Ленты» на Родниках, такого никогда не было, — рассказал корреспонденту НГС читатель Максим.
В сервисе 2Gis пользователи не скупятся на комментарии по поводу сложившейся ситуации. Приводим подборку некоторых из них.
Открытие переезда на улице Фадеева, который соединил её с улицей Гребенщикова, откладывали несколько раз — дорога должна была заработать ещё осенью прошлого года.