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Дороги и транспорт

Улица Фадеева оказалась заблокирована после открытия спасительной дороги на Родниках — реакция водителей

Водители теперь часами стоят в пробке. О чем они говорят в это время? Подборка жестких комментариев

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Проблемы возникли не только у водителей, но и у пешеходов

Проблемы возникли не только у водителей, но и у пешеходов

В Новосибирске сегодня, 10 марта, с утра оказалась заблокирована улица Фадеева — на выходных здесь открыли новую дорогу, которая должна была избавить Родники от пробок.

— После открытия переезда на Фадеева улица превратилась в адовую пробку, — сообщил в редакцию читатель НГС.

— Я не стал ждать автобус, иду пешком до улицы Окружной. Друг в пробке час уже. Пробка от «Ленты» на Родниках, такого никогда не было, — рассказал корреспонденту НГС читатель Максим.

В сервисе 2Gis пользователи не скупятся на комментарии по поводу сложившейся ситуации. Приводим подборку некоторых из них.

Открытие переезда на улице Фадеева, который соединил её с улицей Гребенщикова, откладывали несколько раз — дорога должна была заработать ещё осенью прошлого года.

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пробкадорога на Фадеева
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КОММЕНТАРИИ (129)

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10 мар 2020 в 08:29

Да все будет нормально. И на Бугринском первое время пробка была. Нужно время попривыкнуть. Светофоры настроят, какие-то потоки вернутся на старые маршруты. Все равно эта дорога реально нужна.

10 мар 2020 в 08:35

75 лет мало чтоли с камунистами жили. Ну живите дальше

Сурикат
10 мар 2020 в 08:26

Родники никто не спасет. Даже Локоть, который помпезно типа открывает дороги. Там нужны глобальные, масштабные решения, а не эти полумеры.