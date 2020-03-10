Пробка с 7 утра: на улице Сибиряков-Гвардейцев трамваи попали в затор

Pik 10 мар 2020 в 08:05

Трамваев что то очень много развелось. Уже и пробки из за этих железных монстров.

Мало того, что постоянно звонят в свои колокольчики, так ещё и таранят бедных автолюбителей. А машину после этого ремонтировать надо за свой счёт.

А нельзя как то убрать все трамваи, пусть вместо них ездят автобусы?