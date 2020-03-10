Пробка с 7 утра: на улице Сибиряков-Гвардейцев трамваи попали в затор

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев с семи утра образовалась длинная пробка — в затор попали и трамваи.
По данным сервиса ЦУГАЭТ, движение затруднено на маршрутах трамваев №15 и №18. Несколько из них собрались в районе площади Сибиряков-Гвардейцев и пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.
Сервис 2Gis сейчас оценивает дорожную обстановку на 8 баллов. По его данным, движение затрудненно не только на улице Сибиряков-Гвардейцев, но и на площади Труда и улице Немировича-Данченко.
В конце января в Новосибирске фура застряла на путях и заблокировала движение трамваев в Кировском районе, на улице Оловозаводская.