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Пробка с 7 утра: на улице Сибиряков-Гвардейцев трамваи попали в затор

На улице образовалась вереница машин

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С семи утра автомобилистам непросто проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев

С семи утра автомобилистам непросто проехать по улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев с семи утра образовалась длинная пробка — в затор попали и трамваи.

По данным сервиса ЦУГАЭТ, движение затруднено на маршрутах трамваев №15 и №18. Несколько из них собрались в районе площади Сибиряков-Гвардейцев и пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко.

Движение затруднено на маршрутах трамваев №15 и №18

Движение затруднено на маршрутах трамваев №15 и №18

Сервис 2Gis сейчас оценивает дорожную обстановку на 8 баллов. По его данным, движение затрудненно не только на улице Сибиряков-Гвардейцев, но и на площади Труда и улице Немировича-Данченко.

Сервис 2Gis оценивает дорожную обстановку на 8 баллов

Сервис 2Gis оценивает дорожную обстановку на 8 баллов

В конце января в Новосибирске фура застряла на путях и заблокировала движение трамваев в Кировском районе, на улице Оловозаводская.

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пробка
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КОММЕНТАРИИ (16)

10 мар 2020 в 07:51

Вчера троллейбусы, сегодня трамваи. От этого убитого общественного транспорта (пути, контактная сеть, подвижной состав) за которым не следят, одни пробки постоянно. Некторые маршруты трамваев так вообще по два человека перевозят. А сколько угля надо сжечь чтобы этот якобы экологически чистый транспорт ехал?

Гость
10 мар 2020 в 07:43

Нужно трамваям разрешить таранить авто на рельсах.
Есть же специальные для уборки снега, вот их и выпускать на линию.Штук пять снесет, полгода никто на рельсы не сунется.

Pik
10 мар 2020 в 08:05

Трамваев что то очень много развелось. Уже и пробки из за этих железных монстров.
Мало того, что постоянно звонят в свои колокольчики, так ещё и таранят бедных автолюбителей. А машину после этого ремонтировать надо за свой счёт.
А нельзя как то убрать все трамваи, пусть вместо них ездят автобусы?