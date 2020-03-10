Скинь нюдес: что показывают на откровенной выставке (попасть туда можно только через одно место)

В лофт-парке «Подземка» открылась выставка-инсталляция «Любовь через искусство». Более 20 художников из разных российских городов представили здесь свои работы на тему любви и секса.
— Вообще хотелось бы, чтобы женщины раскрепощались и делали смелые шаги в творчестве и искусстве. Женщина как джинн в бутылке: сидела под давлением патриархата, каких-то канонов того, что она — хранительница очага… А мир должен быть гармоничен и развиваться в равновесии: мужчина и женщина должны быть на равных. И любовь здесь очень важна, — рассказал один из организаторов выставки Антон Кшняев.
Всё началось сразу со входа. Попасть непосредственно на выставку нужно было через то, откуда обычно человек появляется на свет.
— Это репродукция картины художницы Ануш, реализованная в ткани. Здесь символ такой: мы все родились… В общем, вы понимаете, о чём я говорю, — немного стушевался Антон Кшнясев.
— На самом деле, это практика, которая используется в психотерапии, телесной терапии, когда человек проходит через родовые пути. Таким образом он проживает свой опыт рождения и трансформирует свои травмы или какой-то негативный опыт. Вот так оказалось, что мы ещё и лечим, — шутливо заметила автор инсталляции-входа и куратор выставки художница Ануш.
Надо уточнить сразу: вход на выставку строго 18+, а все работы расположены на втором ярусе «Подземки», поэтому случайный посетитель туда точно не забредёт. Да к тому же вход стоит 200 рублей.
Больше всего зрителей было замечено возле полуобнажённых девушек, которых можно было раскрасить красками, у одной на талии так и было написано: «Нарисуй на мне все твои фантазии», а также возле инсталляции с большим количеством вагин. Точное их число так никто и не подсчитал. Желающие сделать селфи в этом месте выстраивались чуть ли не в очередь.
— Инстаграм сегодня взорвётся письками, — улыбнулась одна из участниц выставки.
Подтекст отдельных инсталляций — вполне философский и понравился бы любому моралисту. Вот хаотично развешенные надувные секс-куклы художницы Анжелики Малевич. Небольшой текст-пояснение, сопровождающий каждую инсталляцию, у этого арт-объекта заканчивается словами: «Прокачивайте душу, а не силикон!».
— Любовь это — не ПВХ, не силикон… Люди, бросайте дурью маяться, живите настоящей жизнью, — пояснил суть инсталляции с надутыми куклами Антон Кшнясев.
Привлекал внимание девушек и почти двухметровый золотой мужской половой орган. Сфотографироваться рядом в полный рост, словно с какой-нибудь знаменитостью, хотели тоже многие. Некоторые при этом покровительственно клали руку на вершину золотого объекта.
В инсталляции «Печь желаний» лежит блокнот, куда можно было вписать своё желание, над которым обещал поработать художник. Первая запись была «Скинь нюдес» (интернет-мем, обозначающий просьбу прислать обнаженное фото — Прим. ред.) и даже оставлен номер телефона. Написавший пожелание, возможно, не обратил внимание, что автор инсталляции — мужчина.
На выставке, как заметили её организаторы, некоторые картины можно не просто посмотреть, но и даже прикупить: часть работ продаётся, часть уже находятся в частных коллекциях. Выставка продлится до 23 марта. 15 марта — технический выходной.
— Нет, как можно это считать пошлостью? Ну, как можно не любить себя — не любить части своего тела? Или не любить мужчину? Его части тела? — словно споря с невидимым моралистом, рассуждала возле гардероба молодая посетительница выставки.
Пожилая гардеробщица ей поддакивала, одобрительно кивая головой. На выставке она ещё не была.
В 2019 году НГС рассказал о выставке эротических фотоснимков «Сибирь.Ню» в «Подземке». На открытии этой выставки одна из самых популярных ню-моделей разделась полностью перед зрителями.