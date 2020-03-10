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Культура Обзор

Скинь нюдес: что показывают на откровенной выставке (попасть туда можно только через одно место)

В «Подземке» открылась экспозиция российских художников на тему любви и секса

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Надпись на пояснице одной из полуобнажённых девушек прямо указывало, что надо было делать

Надпись на пояснице одной из полуобнажённых девушек прямо указывало, что надо было делать

В лофт-парке «Подземка» открылась выставка-инсталляция «Любовь через искусство». Более 20 художников из разных российских городов представили здесь свои работы на тему любви и секса.

— Вообще хотелось бы, чтобы женщины раскрепощались и делали смелые шаги в творчестве и искусстве. Женщина как джинн в бутылке: сидела под давлением патриархата, каких-то канонов того, что она — хранительница очага… А мир должен быть гармоничен и развиваться в равновесии: мужчина и женщина должны быть на равных. И любовь здесь очень важна, — рассказал один из организаторов выставки Антон Кшняев.

На выставке представлено около 50 картин и порядка десятка инсталляций

На выставке представлено около 50 картин и порядка десятка инсталляций

Недовольных или чем-то оскорблённых на открытии замечено не было

Недовольных или чем-то оскорблённых на открытии замечено не было

Всё началось сразу со входа. Попасть непосредственно на выставку нужно было через то, откуда обычно человек появляется на свет.

— Это репродукция картины художницы Ануш, реализованная в ткани. Здесь символ такой: мы все родились… В общем, вы понимаете, о чём я говорю, — немного стушевался Антон Кшнясев.

Вход на выставку «Любовь через искусство» был через то, откуда появляются на свет люди

Вход на выставку «Любовь через искусство» был через то, откуда появляются на свет люди

— На самом деле, это практика, которая используется в психотерапии, телесной терапии, когда человек проходит через родовые пути. Таким образом он проживает свой опыт рождения и трансформирует свои травмы или какой-то негативный опыт. Вот так оказалось, что мы ещё и лечим, — шутливо заметила автор инсталляции-входа и куратор выставки художница Ануш.

Выставка «Любовь через искусство» — просто рай для инстаграм-блогеров: снимать — не переснимать&nbsp;

Выставка «Любовь через искусство» — просто рай для инстаграм-блогеров: снимать — не переснимать 

Надо уточнить сразу: вход на выставку строго 18+, а все работы расположены на втором ярусе «Подземки», поэтому случайный посетитель туда точно не забредёт. Да к тому же вход стоит 200 рублей.

Больше всего зрителей было замечено возле полуобнажённых девушек, которых можно было раскрасить красками, у одной на талии так и было написано: «Нарисуй на мне все твои фантазии», а также возле инсталляции с большим количеством вагин. Точное их число так никто и не подсчитал. Желающие сделать селфи в этом месте выстраивались чуть ли не в очередь.

— Инстаграм сегодня взорвётся письками, — улыбнулась одна из участниц выставки.

Первые свои фантазии друг на друге нарисовали сами девушки

Первые свои фантазии друг на друге нарисовали сами девушки

Инсталляция с вагинами стала одной из самых популярных

Инсталляция с вагинами стала одной из самых популярных

Подтекст отдельных инсталляций — вполне философский и понравился бы любому моралисту. Вот хаотично развешенные надувные секс-куклы художницы Анжелики Малевич. Небольшой текст-пояснение, сопровождающий каждую инсталляцию, у этого арт-объекта заканчивается словами: «Прокачивайте душу, а не силикон!».

— Любовь это — не ПВХ, не силикон… Люди, бросайте дурью маяться, живите настоящей жизнью, — пояснил суть инсталляции с надутыми куклами Антон Кшнясев.

Надувные секс-куклы под потолком имели вполне философское объяснение

Надувные секс-куклы под потолком имели вполне философское объяснение

Инсталляция «Печь желаний» с блокнотом, куда можно записывать свои желания

Инсталляция «Печь желаний» с блокнотом, куда можно записывать свои желания

Привлекал внимание девушек и почти двухметровый золотой мужской половой орган. Сфотографироваться рядом в полный рост, словно с какой-нибудь знаменитостью, хотели тоже многие. Некоторые при этом покровительственно клали руку на вершину золотого объекта.

В инсталляции «Печь желаний» лежит блокнот, куда можно было вписать своё желание, над которым обещал поработать художник. Первая запись была «Скинь нюдес» (интернет-мем, обозначающий просьбу прислать обнаженное фото — Прим. ред.) и даже оставлен номер телефона. Написавший пожелание, возможно, не обратил внимание, что автор инсталляции — мужчина.

На выставке, как заметили её организаторы, некоторые картины можно не просто посмотреть, но и даже прикупить: часть работ продаётся, часть уже находятся в частных коллекциях. Выставка продлится до 23 марта. 15 марта — технический выходной.

Некоторые объекты были, как говорится, на грани...

Некоторые объекты были, как говорится, на грани...

Но другие могли украсить фотоальбом любой романтической девушки

Но другие могли украсить фотоальбом любой романтической девушки

— Нет, как можно это считать пошлостью? Ну, как можно не любить себя — не любить части своего тела? Или не любить мужчину? Его части тела? — словно споря с невидимым моралистом, рассуждала возле гардероба молодая посетительница выставки.

Пожилая гардеробщица ей поддакивала, одобрительно кивая головой. На выставке она ещё не была.

Художница Ануш (справа) возле собственной инсталляции «Алтарь любви»

Художница Ануш (справа) возле собственной инсталляции «Алтарь любви»

Вход на выставку — строго 18+&nbsp;

Вход на выставку — строго 18+ 

В 2019 году НГС рассказал о выставке эротических фотоснимков «Сибирь.Ню» в «Подземке». На открытии этой выставки одна из самых популярных ню-моделей разделась полностью перед зрителями.

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КОММЕНТАРИИ (3)

10 мар 2020 в 12:34

В 1930 Х.Менкен написал:

Первобытное общество, как много диких обществ нашего собственного времени, было, вероятно, строго матриархально. Мать была главой семьи.... Какая мужская власть там проживалась в брате матери. Он был человеком семьи, и ему, дети привели к уважению и повиновению. Их отец, в лучшем случае был просто приятным другом, который накормил их и играл с ними; в худшем случае он был неприличным бездельником, который мыл губкой на матери. Они принадлежали, не его семье, но их матери. Когда они росли, они присоединились к группе своего дяди охотников, не их отец. Эта матриархальная организация первобытного племени, хотя это находит очевидную очевидную поддержку в привычках к более высоким животным, была опрошена многими антропологами, но поздно одного из них, Briffault, продемонстрировал его высокую вероятность в трех огромных объемах [Матери: Исследование Происхождения Чувств и Учреждений]. Трудно избежать убедительности его аргументов, поскольку они основаны на почти подавляющем накоплении фактов. Они не только показывают, что, в том, что мы можем правдоподобно принять об учреждениях раннего человека и в том, что мы знаем положительно об учреждениях дикарей сегодня, понятия, неотделимые от matriarchate, окрашивают каждый обычай и каждую идею: они показывают также, что те первобытные понятия все еще обусловливают наши собственные способы мышления (!!!)

10 мар 2020 в 12:33

"Женщина как джинн в бутылке: сидела под давлением патриархата, каких-то канонов того, что она — хранительница очага

вот эта - первая фото - задница - она видать всю жизнь сидела под давлением патриархата :))))
эта попа - и есть хранительница очага? или сам очаг??? :)