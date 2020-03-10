Скинь нюдес: что показывают на откровенной выставке (попасть туда можно только через одно место)

Надпись на пояснице одной из полуобнажённых девушек прямо указывало, что надо было делать Фото: Александр Ощепков

В лофт-парке «Подземка» открылась выставка-инсталляция «Любовь через искусство». Более 20 художников из разных российских городов представили здесь свои работы на тему любви и секса.

— Вообще хотелось бы, чтобы женщины раскрепощались и делали смелые шаги в творчестве и искусстве. Женщина как джинн в бутылке: сидела под давлением патриархата, каких-то канонов того, что она — хранительница очага… А мир должен быть гармоничен и развиваться в равновесии: мужчина и женщина должны быть на равных. И любовь здесь очень важна, — рассказал один из организаторов выставки Антон Кшняев.

На выставке представлено около 50 картин и порядка десятка инсталляций Фото: Александр Ощепков

Недовольных или чем-то оскорблённых на открытии замечено не было Фото: Александр Ощепков

Всё началось сразу со входа. Попасть непосредственно на выставку нужно было через то, откуда обычно человек появляется на свет.

— Это репродукция картины художницы Ануш, реализованная в ткани. Здесь символ такой: мы все родились… В общем, вы понимаете, о чём я говорю, — немного стушевался Антон Кшнясев.

Вход на выставку «Любовь через искусство» был через то, откуда появляются на свет люди Фото: Александр Ощепков

— На самом деле, это практика, которая используется в психотерапии, телесной терапии, когда человек проходит через родовые пути. Таким образом он проживает свой опыт рождения и трансформирует свои травмы или какой-то негативный опыт. Вот так оказалось, что мы ещё и лечим, — шутливо заметила автор инсталляции-входа и куратор выставки художница Ануш.



Выставка «Любовь через искусство» — просто рай для инстаграм-блогеров: снимать — не переснимать Фото: Александр Ощепков

Надо уточнить сразу: вход на выставку строго 18+, а все работы расположены на втором ярусе «Подземки», поэтому случайный посетитель туда точно не забредёт. Да к тому же вход стоит 200 рублей.

Больше всего зрителей было замечено возле полуобнажённых девушек, которых можно было раскрасить красками, у одной на талии так и было написано: «Нарисуй на мне все твои фантазии», а также возле инсталляции с большим количеством вагин. Точное их число так никто и не подсчитал. Желающие сделать селфи в этом месте выстраивались чуть ли не в очередь.



— Инстаграм сегодня взорвётся письками, — улыбнулась одна из участниц выставки.

Первые свои фантазии друг на друге нарисовали сами девушки Фото: Александр Ощепков

Инсталляция с вагинами стала одной из самых популярных Фото: Александр Ощепков

Подтекст отдельных инсталляций — вполне философский и понравился бы любому моралисту. Вот хаотично развешенные надувные секс-куклы художницы Анжелики Малевич. Небольшой текст-пояснение, сопровождающий каждую инсталляцию, у этого арт-объекта заканчивается словами: «Прокачивайте душу, а не силикон!».

— Любовь это — не ПВХ, не силикон… Люди, бросайте дурью маяться, живите настоящей жизнью, — пояснил суть инсталляции с надутыми куклами Антон Кшнясев.



Надувные секс-куклы под потолком имели вполне философское объяснение Фото: Александр Ощепков

Инсталляция «Печь желаний» с блокнотом, куда можно записывать свои желания Фото: Александр Ощепков

Привлекал внимание девушек и почти двухметровый золотой мужской половой орган. Сфотографироваться рядом в полный рост, словно с какой-нибудь знаменитостью, хотели тоже многие. Некоторые при этом покровительственно клали руку на вершину золотого объекта.

В инсталляции «Печь желаний» лежит блокнот, куда можно было вписать своё желание, над которым обещал поработать художник. Первая запись была «Скинь нюдес» (интернет-мем, обозначающий просьбу прислать обнаженное фото — Прим. ред.) и даже оставлен номер телефона. Написавший пожелание, возможно, не обратил внимание, что автор инсталляции — мужчина.



На выставке, как заметили её организаторы, некоторые картины можно не просто посмотреть, но и даже прикупить: часть работ продаётся, часть уже находятся в частных коллекциях. Выставка продлится до 23 марта. 15 марта — технический выходной.



Некоторые объекты были, как говорится, на грани... Фото: Александр Ощепков

Но другие могли украсить фотоальбом любой романтической девушки Фото: Александр Ощепков

— Нет, как можно это считать пошлостью? Ну, как можно не любить себя — не любить части своего тела? Или не любить мужчину? Его части тела? — словно споря с невидимым моралистом, рассуждала возле гардероба молодая посетительница выставки.

Пожилая гардеробщица ей поддакивала, одобрительно кивая головой. На выставке она ещё не была.



Художница Ануш (справа) возле собственной инсталляции «Алтарь любви» Фото: Александр Ощепков

Вход на выставку — строго 18+ Фото: Александр Ощепков