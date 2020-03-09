10 марта вторник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Город

«Лопнул шланг с холодной водой»: в Тихом центре Новосибирска затопило памятник деревянного зодчества

Из-за воды в редакции журнала «Сибирские огни» обвалился потолок

545
5 Обсудить

Поделиться

Когда именно лопнула труба, никому не известно

Когда именно лопнула труба, никому не известно

В понедельник, 9 марта, в Тихом центре города Новосибирска затопило памятник деревянного зодчества на Коммунистической, 19. Об этом сообщили сотрудники литературного журнала «Сибирские огни», которые работают в здании. Они поделились с НГС видео, в котором засняли последствия потопа.

По их словам, на втором этаже в туалете школы лопнул шланг с холодной водой. Они отметили, что всего полгода назад в здании прошёл ремонт.

— Ремонтировать памятник архитектуры, в котором располагается редакция, начали в 2018 году, но сразу после установки новых труб отопления их прорвало и затопило половину архива журнала. В этот раз пострадал кабинет главного редактора. Ждём, что будет дальше, — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Кристина Кармалита.

Так сейчас выглядит потолок в кабинете главного редактора издания

Так сейчас выглядит потолок в кабинете главного редактора издания

— Часть тиража журнала и некоторые книги пострадали. Лежат, сушатся в соседней комнате. Что происходит с самим домом, памятником архитектуры — я даже боюсь подумать. Все это протекло в подпол. Сколько времени всё это текло? Представитель НПЦ (Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Прим. авт.) приехал на 10 минут, посмотрел на всё это, развернулся и уехал. Сказал: «Собирайте воду». Сами, своими ручками, — рассказывает женщина в видео.

Дом на Коммунистической, 19, бывшей улице Гудимовской, был построен в 1900–1903 годах. А старейший литературный журнал России «Сибирские огни» издавался в Новониколаевске с 1922-го и издается по сей день в Новосибирске. По информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, вместе с соседними деревянными домами начала XX века это здание представляет образец дореволюционной застройки городского квартала Новониколаевска. Дом признан памятником архитектуры регионального значения.

В октябре в доме-памятнике на улице Станиславского, 7 затопило квартиры на верхних этажах — подрядная организация не закрыла кровлю, и с потолков квартир полилась вода.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

потопархитектурный памятник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
9 мар 2020 в 23:58

Опять сэкономили на сантехмонтаже... Экономия всегда приводит к печальным последствиям.

Фото пользователя
9 мар 2020 в 23:58

Не знаем такую редакцию. Знаем только редакцию НГС Сети городских порталов.

Фото пользователя
10 мар 2020 в 00:03

Если эти волосы и сопли не были там раскиданы специально на виду у водителя, тогда да.....это рутинная и регулярная процедура.