«Лопнул шланг с холодной водой»: в Тихом центре Новосибирска затопило памятник деревянного зодчества

Когда именно лопнула труба, никому не известно Фото: Кристина Кармалита

В понедельник, 9 марта, в Тихом центре города Новосибирска затопило памятник деревянного зодчества на Коммунистической, 19. Об этом сообщили сотрудники литературного журнала «Сибирские огни», которые работают в здании. Они поделились с НГС видео, в котором засняли последствия потопа.

По их словам, на втором этаже в туалете школы лопнул шланг с холодной водой. Они отметили, что всего полгода назад в здании прошёл ремонт. — Ремонтировать памятник архитектуры, в котором располагается редакция, начали в 2018 году, но сразу после установки новых труб отопления их прорвало и затопило половину архива журнала. В этот раз пострадал кабинет главного редактора. Ждём, что будет дальше, — сообщила начальник отдела по связям с общественностью Кристина Кармалита.

Так сейчас выглядит потолок в кабинете главного редактора издания Фото: Кристина Кармалита

— Часть тиража журнала и некоторые книги пострадали. Лежат, сушатся в соседней комнате. Что происходит с самим домом, памятником архитектуры — я даже боюсь подумать. Все это протекло в подпол. Сколько времени всё это текло? Представитель НПЦ (Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области. — Прим. авт.) приехал на 10 минут, посмотрел на всё это, развернулся и уехал. Сказал: «Собирайте воду». Сами, своими ручками, — рассказывает женщина в видео.

Дом на Коммунистической, 19, бывшей улице Гудимовской, был построен в 1900–1903 годах. А старейший литературный журнал России «Сибирские огни» издавался в Новониколаевске с 1922-го и издается по сей день в Новосибирске. По информации Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, вместе с соседними деревянными домами начала XX века это здание представляет образец дореволюционной застройки городского квартала Новониколаевска. Дом признан памятником архитектуры регионального значения.