«Чтоб россияне не летали по заграницам, вирус не хватали»: «черный» понедельник и обвал рубля в мемах

Понедельник, 9 марта, начался с рекордного за последние 29 лет обрушения цен на нефть. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару и евро, вместе с этим обвалились бумаги российских компаний. Почему это произошло и что будет с курсами валют дальше, мы разбираемся вместе с экспертами в этом онлайн-репортаже. А здесь — только шутки и мемы.



— Это чтоб россияне не летали по заграницам, вирус не хватали, — шутит адвокат Алексей Бушмаков.



А кто-то вспомнил грядущее голосование по поправкам в Конституцию.