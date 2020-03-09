9 марта понедельник
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 67.52
eur 75.84
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 67.52
eur 75.84

Все новости

Все новости
Экономика

«Чтоб россияне не летали по заграницам, вирус не хватали»: «черный» понедельник и обвал рубля в мемах

Посмотрите, как выглядит ситуация, в народном интернет-творчестве

109
4 Обсудить

Поделиться

Понедельник, 9 марта, начался с рекордного за последние 29 лет обрушения цен на нефть. На фоне этого рубль сильно упал по отношению к доллару и евро, вместе с этим обвалились бумаги российских компаний. Почему это произошло и что будет с курсами валют дальше, мы разбираемся вместе с экспертами в этом онлайн-репортаже. А здесь — только шутки и мемы.

— Это чтоб россияне не летали по заграницам, вирус не хватали, — шутит адвокат Алексей Бушмаков.

А кто-то вспомнил грядущее голосование по поправкам в Конституцию.

— Когда забыли в Конституции курс доллара закрепить, — пишет у себя в Facebook журналист Илья Казаков.

Куда же без мемов с котиками

Куда же без мемов с котиками

Рубль обвалился вместе с ценами на нефть

Рубль обвалился вместе с ценами на нефть

Нестареющая классика мемов

Нестареющая классика мемов

И более современный концепт

И более современный концепт

Коротко о кризисах в истории России

Коротко о кризисах в истории России

Ну и мем в стиле «Я/МЫ Голунов»

Ну и мем в стиле «Я/МЫ Голунов»

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

мемыпадение рубляпадение цен на нефтьчерный понедельник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
9 мар 2020 в 23:21

ВОН КАК ВЛАСТЬ О ВАС ЗАБОТИТСЯ. А ВЫ СЛОВА БЛАГОДАРНОГО В ОТВЕТ НЕ ЗНАЕТЕ,

пенсионерка
9 мар 2020 в 23:19

По поводу вируса лично я маски не ношу, мне в них тяжело сразу одышка начинается. Спасаюсь луком и чесноком, чаи пью из черной смородины, пока не заболела.

пенсионерка
9 мар 2020 в 23:19

Соглашусь, надо не заграницей отдыхать, а в нашем родном крае - Новосибирской области. Еще надо отказаться от автомобилей в пользу ОТ, потому что говорят, что выхлопные газы как-то влияют на вирус, ну я читала про это.