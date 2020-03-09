«Застряли в снежном плену»: на трассах под Новосибирском люди попали в метель и не могут вернуться домой

Сообщение о снеге на трассе поступило дежурному службы 112 еще в 12:43

— Застряли в снежном плену. Маленький «Беларус» (трактор. — Прим. ред. ) застрял. Приехал побольше трактор, расчищал дорогу, нагреб гору высотой метра четыре, развернулся и уехал. Люди сидят в автобусе и автомобилях с 15 часов. Уже 21:00. Приехал маленький погрузчик. Продвинулся метра на три. Ещё приехал трактор побольше, но почему-то стоит, не гребёт. В службе 112 отвечают: «Ожидайте, вопрос решается». Один маленький трактор расчищает, большой стоит рядом. Хотелось бы у кого-нибудь узнать, как долго это будет продолжаться, — пожаловался новосибирец.

Вечером в понедельник, 9 марта, один рейсовый автобус и пять легковых автомобилей застряли в снежном плену в Черепановском районе недалеко от деревни Дорогина Заимка. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

В службе 112 обращение за помощью с трассы подтвердили. Сообщение поступило дежурному в 12:43. По его словам, на тот момент это было лишь предупреждение о большом количестве снега, никто еще не застревал.

— Сообщение зарегистрировано давно. Проблема ликвидирована, поступала от Единой диспетчерской службы. По навигационной системе я вижу, что там работали два трактора и погрузчик, — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Однако уже в 22:00 читатель НГС рассказал, что проблему так и не решили. Люди не знают, сколько времени они проведут на нечищеной дороге.

Также дежурный службы 112 сообщил, что из-за метели и снегопада машины застряли на трассах по всей области и даже в самом городе. На днях метеорологи сообщали о смене погодных условий и предупреждали о метелях.