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«Застряли в снежном плену»: на трассах под Новосибирском люди попали в метель и не могут вернуться домой

По сообщению дежурного 112, из-за метели и снегопада машины застряли на трассах по всей области и даже в самом городе

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Сообщение о снеге на трассе поступило дежурному службы 112 еще в 12:43

Сообщение о снеге на трассе поступило дежурному службы 112 еще в 12:43

Вечером в понедельник, 9 марта, один рейсовый автобус и пять легковых автомобилей застряли в снежном плену в Черепановском районе недалеко от деревни Дорогина Заимка. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Застряли в снежном плену. Маленький «Беларус» (трактор. — Прим. ред.) застрял. Приехал побольше трактор, расчищал дорогу, нагреб гору высотой метра четыре, развернулся и уехал. Люди сидят в автобусе и автомобилях с 15 часов. Уже 21:00. Приехал маленький погрузчик. Продвинулся метра на три. Ещё приехал трактор побольше, но почему-то стоит, не гребёт. В службе 112 отвечают: «Ожидайте, вопрос решается». Один маленький трактор расчищает, большой стоит рядом. Хотелось бы у кого-нибудь узнать, как долго это будет продолжаться, — пожаловался новосибирец.

В службе 112 обращение за помощью с трассы подтвердили. Сообщение поступило дежурному в 12:43. По его словам, на тот момент это было лишь предупреждение о большом количестве снега, никто еще не застревал.

— Сообщение зарегистрировано давно. Проблема ликвидирована, поступала от Единой диспетчерской службы. По навигационной системе я вижу, что там работали два трактора и погрузчик, — рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Однако уже в 22:00 читатель НГС рассказал, что проблему так и не решили. Люди не знают, сколько времени они проведут на нечищеной дороге.

Также дежурный службы 112 сообщил, что из-за метели и снегопада машины застряли на трассах по всей области и даже в самом городе. На днях метеорологи сообщали о смене погодных условий и предупреждали о метелях.

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метельЧерепановозастряли в снегу
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КОММЕНТАРИИ (50)

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9 мар 2020 в 22:31

У меня блатные приморские номера.
Мне ведь необязательно их менять, если прописка местная? В связи с новыми нововведениями? Не вижу смысла в этом. Ибо через пару лет буду жить в другом городе.

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9 мар 2020 в 22:50

Я педагог и доктор. Так бывает. А экстремальное вождение - моё хобби
- немецкий, английский , японский в совершенстве....пятьсотый раз сообщаю

Фото пользователя
9 мар 2020 в 22:28

Большую лопату нужно иметь в багажники на такой случай. Прогноз погоды нужно перед любой поездкой смотреть....
Не нойте...всех спасут.