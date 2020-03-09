«Почему так воняет? Нео, это от мусора»: новосибирцы сняли шуточное видео о проблеме в Чемском бору

Этим видео они поделились в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте»:

Жители микрорайона ОбьГЭС в Новосибирске актуализировали проблему мусора в Чемском бору, смонтировав шуточное видео — отрезок фильма «Матрица» совместили с видом заснеженной весенней набережной. По словам авторов ролика, совсем скоро туристический сезон, и в южном микрорайоне отдых горожан будет омрачен горами неубранного мусора.

— Ежегодно проблема мусора в небольшом лесу является актуальной для жителей и отдыхающих. Тысячи людей приезжают насладиться Обским морем и лесом. Однако обратная сторона медали — это мусор, — сообщают активисты.

Неравнодушные жители Новосибирска утверждают, что уже не впервые стараются обратить внимание чиновников на проблему, но периодические рейды не дают больших результатов.

— Перегородить въезд также не удаётся. Ограждения ломают. В водоохранную зону нельзя проезжать на авто, а пешком или на велосипеде можно. Тем не менее многие хотят отдыхать «удобно», — рассказывают общественники. — Ставят палатки, огораживают территорию, копают туалеты. В итоге летом лес утопает в мусоре. В личных беседах с отдыхающими все уверяют, что мусор вывозят, даже чужой. Но тем не менее каждый год общественники вынуждены организовывать субботники, чтобы навести порядок в родном лесу, вывозятся тонны мусора.

По их словам, мусорная реформа тоже не решила задачу — «региональный оператор переводит все стрелки на хозяина земли — мэрию и администрацию района».

Активисты надеются обратить внимание на проблему мусора в Чемском бору не только ответственных лиц, но и самих отдыхающих:

— Если каждый будет увозить мусор с собою до ближайшей урны, то будет всем лучше.