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Страна и мир Китайский коронавирус

В России у трех человек диагностировали коронавирусную инфекцию

Все трое заболевших находятся в одном регионе

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Общее количество случаев заражения в России достигло 20

Общее количество случаев заражения в России достигло 20

Накануне в России обнаружили три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня, 9 марта, диагностировали еще три, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.


Все трое находятся в Москве, все трое недавно посещали Италию.

— Установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование, — цитирует «Медуза» сообщение из оперштаба.

Сейчас общее число зарегистрированных в России случаев заражения инфекцией достигло 20. Трое — два гражданина Китая и один россиянин — уже выписаны с выздоровлением.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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9 мар 2020 в 19:54

О нет какой там вирус , ой как страшно . А то что у нас в Сибири , миллионы заражены и десятки тысяч людей , умирают от осложнений описторхоза , да подумаешь , это вообще не страшно , всем плевать . Лечить не умеют , препараты новые не разрабатывают , старые не эффективны . При этом в США и Европе нет этой заразы , поэтому надежды нет , никто не будет разрабатывать новые лекарства от этой напасти .

Qwerty
9 мар 2020 в 19:50

Коронавирус! Скоро! В вашем городе! Ждите анонс ближе к лету.

ЫЫЫ
9 мар 2020 в 20:12

"Медицинские маски в Москве скупают люди Навального и западные спецслужбы с целью заражения москвичей коронавирусом, чтобы сорвать всенародное голосование по поправкам в Конституцию" (с)