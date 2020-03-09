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Троллейбусы встали на площади Станиславского из-за обрыва проводов — образовывается пробка

От «Телецентра» образовывается пробка

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Так сейчас выглядит пробка на площади Станиславского — движение замедленно

Так сейчас выглядит пробка на площади Станиславского — движение замедленно

На площади Станиславского в Новосибирске встали троллейбусы из-за обрыва проводов, уже образовывается пробка от «Телецентра». Об этом редакции сообщила читательница Анна, которая проходила мимо.

В информационно-справочной службе ЦУГАЭТ журналисту НГС эту информацию подтвердили:

— Да, диспетчер сказала, что там обрыв. Остановились все троллейбусы, которые туда ходят. Это произошло примерно в 15:30.

Провода упали на дорогу

Провода упали на дорогу

По словам Анны, сейчас на место приехали ремонтники.

Троллейбус № 4 стоит недалеко от остановки

Троллейбус № 4 стоит недалеко от остановки

По словам очевидцев, пробка начала образовываться моментально

По словам очевидцев, пробка начала образовываться моментально

Около 16 контактную сеть троллейбусов начали ремонтировать

Около 16 контактную сеть троллейбусов начали ремонтировать

В декабре в Центральном районе Новосибирска троллейбус штангой оборвал электрические провода.

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троллейбусыобрыв проводовпробкаплощадь Станиславского
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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
9 мар 2020 в 16:14

Уже выезжаю на бугатти тайп атлантик 1936 г.в., по прибытию доложите.

Фото пользователя
9 мар 2020 в 16:13

Жаль, что далеко от Богаткова, а так бы отбусковал.