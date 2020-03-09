Троллейбусы встали на площади Станиславского из-за обрыва проводов — образовывается пробка

Так сейчас выглядит пробка на площади Станиславского — движение замедленно

На площади Станиславского в Новосибирске встали троллейбусы из-за обрыва проводов, уже образовывается пробка от «Телецентра». Об этом редакции сообщила читательница Анна, которая проходила мимо.



В информационно-справочной службе ЦУГАЭТ журналисту НГС эту информацию подтвердили:



— Да, диспетчер сказала, что там обрыв. Остановились все троллейбусы, которые туда ходят. Это произошло примерно в 15:30.

