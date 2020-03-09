В Заельцовском районе из пневматического оружия обстреляли машину

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук в сторону площади Калинина из пневматического оружия обстреляли машину. Это произошло вчера, когда новосибирец возвращался после хоккея. По его словам, предположительно стреляли со стороны общежития — разбито стекло задней правой двери.
— Около 20:00 в полицию поступило заявление от водителя автомобиля. На место выезжали сотрудники полиции, проводили осмотр. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157-00-00.
Вчера это была не единственная стрельба в Новосибирске: мужчина стрелял во дворе дома на улице Петухова.