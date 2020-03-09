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Происшествия

В Заельцовском районе из пневматического оружия обстреляли машину

Пострадавших не было, только разбито стекло у задней правой двери

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Это произошло возле остановки «НИИЖТ». Стекло затонировано, поэтому не осыпалось

Это произошло возле остановки «НИИЖТ». Стекло затонировано, поэтому не осыпалось

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук в сторону площади Калинина из пневматического оружия обстреляли машину. Это произошло вчера, когда новосибирец возвращался после хоккея. По его словам, предположительно стреляли со стороны общежития — разбито стекло задней правой двери.

— Около 20:00 в полицию поступило заявление от водителя автомобиля. На место выезжали сотрудники полиции, проводили осмотр. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157-00-00.

Вчера это была не единственная стрельба в Новосибирске: мужчина стрелял во дворе дома на улице Петухова.

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стрельбамашинаполиция
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КОММЕНТАРИИ (12)

с богаткова
9 мар 2020 в 14:11

Нужно было сразу вызывать сотрудников частного охранного предприятия для задержания злоумышленников.

Фото пользователя
9 мар 2020 в 14:41

Женщины развлекались, наверно, в честь праздника. И устроили салют.

9 мар 2020 в 14:28

Слава богу, что хоть от пневматики наши правоохранители "возбудились". А то холостые выстрелы не считаются. Ждем установки "Град".