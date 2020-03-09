Водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму после того, как в него влетела Audi на Красном проспекте

В Новосибирске на Красном проспекте Audi вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Жигули», водитель которого получил закрытую черепно-мозговую травму и другие ушибы. Авария произошла ночью, около 00:50, возле здания по адресу Красный проспект, 54.

— Водитель автомобиля Audi 1989 года рождения следовал по Красному проспекту со стороны Орджоникидзе в сторону Максима Горького, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Жигули» — ВАЗ-2114 под управлением водителя 2001 года рождения. В результате столкновения пострадал водитель «Жигулей»: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лодыжки и ушиб различных частей тела, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

