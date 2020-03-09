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Водитель «Жигулей» получил черепно-мозговую травму после того, как в него влетела Audi на Красном проспекте

Также у него сотрясение мозга и различные ушибы

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Одна из машин после столкновения

Одна из машин после столкновения

В Новосибирске на Красном проспекте Audi вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Жигули», водитель которого получил закрытую черепно-мозговую травму и другие ушибы. Авария произошла ночью, около 00:50, возле здания по адресу Красный проспект, 54.

— Водитель автомобиля Audi 1989 года рождения следовал по Красному проспекту со стороны Орджоникидзе в сторону Максима Горького, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Жигули» — ВАЗ-2114 под управлением водителя 2001 года рождения. В результате столкновения пострадал водитель «Жигулей»: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом лодыжки и ушиб различных частей тела, — рассказали журналисту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Здесь виден момент столкновения 

Вчера в Новосибирске Mitsubishi вылетела на тротуар и приземлилась на бок — в этой аварии тоже есть пострадавший.

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аварияполициявстречная полоса«Жигули»
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КОММЕНТАРИИ (9)

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9 мар 2020 в 13:37

Нужно запретить передвигаться на автомобиле после 22.30 МУЖЧИНАМ!!!
Именно после этого времени суток ,многие из них позволяют себе значительно превышать допустимую скорость и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. С этим явлением стоит бороться, даже такими на первый взгляд, негуманными способами. По другому товарищи не понимают.

пенсионерка
9 мар 2020 в 13:28

Выздоровления. Но в чем необходимость была ехать на автомобиле? Лучше на ОТ. ОТ безопасней.

Гость
9 мар 2020 в 14:01

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