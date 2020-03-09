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СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 67.52
eur 75.84

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Экономика

Черный понедельник: нефть на мировых биржах рухнула на четверть, вслед за ней — рубль

Падение стало самым масштабным за 29 лет

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Последние несколько лет курс рубля был стабилен&nbsp;

Последние несколько лет курс рубля был стабилен 

Понедельник, 9 марта, начался с панического падения котировок нефти на мировых биржах. К этой минуте Brent теряет 25%! Это крупнейшее снижение цены за последние 29 лет. За один баррель дают лишь 34 доллара США.

На этом фоне резко дешевеет национальная валюта: доллар стоит 71 рубль 53 копейки, а евро — 81 рубль и 26 копеек. При этом российские биржи сегодня закрыты из-за 8 Марта, а потому в полной мере почувствовать последствия паники на мировых рынках мы сможем только во вторник.

Резкое падение стоимости Brent случилось из-за того, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Ранее предполагалось, что она уменьшится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но российская сторона отказалась подписывать соглашение. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

Ранее мы рассказывали о том, как коронавирус влияет на курсы валют.

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курс рублянефть
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КОММЕНТАРИИ (31)

Прорыв путина
9 мар 2020 в 10:53

Путиномика, основанная на принципе "качай и продавай", в очередной раз продемонстрировала свою провальность.

9 мар 2020 в 10:50

слезали слезали 20 лет с нефтяной иглы, да так и не слезли

изя
9 мар 2020 в 10:52

спасибо сольнцеликому мы стали еще беднее