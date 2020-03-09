Черный понедельник: нефть на мировых биржах рухнула на четверть, вслед за ней — рубль

Понедельник, 9 марта, начался с панического падения котировок нефти на мировых биржах. К этой минуте Brent теряет 25%! Это крупнейшее снижение цены за последние 29 лет. За один баррель дают лишь 34 доллара США.



На этом фоне резко дешевеет национальная валюта: доллар стоит 71 рубль 53 копейки, а евро — 81 рубль и 26 копеек. При этом российские биржи сегодня закрыты из-за 8 Марта, а потому в полной мере почувствовать последствия паники на мировых рынках мы сможем только во вторник.



Резкое падение стоимости Brent случилось из-за того, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Ранее предполагалось, что она уменьшится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но российская сторона отказалась подписывать соглашение. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, с 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран нет.

