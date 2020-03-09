Мужчина открыл стрельбу во дворе дома на Петухова — конфликт попал на камеру

Накануне вечером, 8 марта, во дворе дома по адресу Петухова, 101/3 в Новосибирске между двумя мужчинами произошёл конфликт — один из них открыл стрельбу, а потом использовал ствол как ударное орудие.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что на улице Петухова была стрельба. После поступившего сообщения в полицию на место выехал экипаж.



— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность стрелявшего мужчины устанавливается. Всех очевидцев данного происшествия просим обратиться в отдел полиции № 8 «Кировский».