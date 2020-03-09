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Криминал

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома на Петухова — конфликт попал на камеру

Сейчас полиция проводит проверку и ищет стрелявшего

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По информации очевидцев, мужчина стрелял холостыми патронами

По информации очевидцев, мужчина стрелял холостыми патронами

Накануне вечером, 8 марта, во дворе дома по адресу Петухова, 101/3 в Новосибирске между двумя мужчинами произошёл конфликт — один из них открыл стрельбу, а потом использовал ствол как ударное орудие.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что на улице Петухова была стрельба. После поступившего сообщения в полицию на место выехал экипаж.

— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность стрелявшего мужчины устанавливается. Всех очевидцев данного происшествия просим обратиться в отдел полиции № 8 «Кировский».

Всё происходящее попало на камеру. Видео — «АСТ-54»

Очевидцы рассказали службе эвакуации «АСТ-54», что мужчина стрелял холостыми патронами. После инцидента его не стали задерживать.


— Никто из граждан с заявлениями в полицию не обращался, из медицинских учреждений сообщений о каких-либо травмах не поступало, — добавили в полиции.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157-00-00.

В феврале в Новосибирске неизвестные открыли стрельбу по группе людей в микрорайоне ОбьГЭС.

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стрельбаполиция
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КОММЕНТАРИИ (39)

Кирилл
9 мар 2020 в 10:46

Ещё очки надел, под интелегента косит. Наверняка работает продажником и приехал из глубинки. Видно что он женат на рсп и она довела его до полного иступления.

Михаил
9 мар 2020 в 10:40

В полиции сказали заявления нет пострадавших нет зачем искать. Ждём когда боевыми начнёт стрелять.

знаток
9 мар 2020 в 10:38

Ничего не поменялось с т.н. "лихих" 90х, только хуже стало...