Мужчина открыл стрельбу во дворе дома на Петухова — конфликт попал на камеру

Накануне вечером, 8 марта, во дворе дома по адресу Петухова, 101/3 в Новосибирске между двумя мужчинами произошёл конфликт — один из них открыл стрельбу, а потом использовал ствол как ударное орудие.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС подтвердили, что на улице Петухова была стрельба. После поступившего сообщения в полицию на место выехал экипаж.
— В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность стрелявшего мужчины устанавливается. Всех очевидцев данного происшествия просим обратиться в отдел полиции № 8 «Кировский».
Всё происходящее попало на камеру. Видео — «АСТ-54»
Очевидцы рассказали службе эвакуации «АСТ-54», что мужчина стрелял холостыми патронами. После инцидента его не стали задерживать.
— Никто из граждан с заявлениями в полицию не обращался, из медицинских учреждений сообщений о каких-либо травмах не поступало, — добавили в полиции.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157-00-00.
В феврале в Новосибирске неизвестные открыли стрельбу по группе людей в микрорайоне ОбьГЭС.