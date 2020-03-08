Как блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева зажгла на 8 Марта в Новосибирске

Вечером 8 марта новосибирский рэпер Элджей выступил в родном городе с концертом. Его жена — известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева — тоже присутствовала на мероприятии.
Второй год подряд девушка проводит Международный женский день (и по совместительству свой день рождения) в Новосибирске вместе с мужем. Еще днём девушка выложила на своей странице в Instagram фотографию с цветами и шариками, под которой поздравила всех девушек с 8 Марта. Судя по указанной геолокации в соцсети, девушка сделала снимок уже в столице Сибири. Её подписчики не остались в долгу и оставили под фото множество тёплых поздравительных комментариев.
Уже вечером состоялся концерт Элджея. На нём в целом было много признаний в любви — фанатам, городу, где всё начиналось, новосибирцам и Насте Ивлеевой. По традиции рэпер исполнил своей возлюбленной со сцены песню «Я хочу тебя на 360°» (в клипе как раз снялась телеведущая «Орла и Решки»), которую он написал для неё ещё в 2018 году.
Ивлеева и Узенюк встречаются уже больше двух лет. Новосибирский рэпер посвятил телеведущей несколько песен с признанием в любви. В сентябре прошлого года стало известно, что пара поженилась.