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Развлечения

Как блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева зажгла на 8 Марта в Новосибирске

Девушка приехала в город с мужем, рэпером Элджеем, и отметила на его концерте свой день рождения

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Уже второй год подряд девушка проводит этот день в столице Сибири

Уже второй год подряд девушка проводит этот день в столице Сибири

Вечером 8 марта новосибирский рэпер Элджей выступил в родном городе с концертом. Его жена — известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева — тоже присутствовала на мероприятии.

Второй год подряд девушка проводит Международный женский день (и по совместительству свой день рождения) в Новосибирске вместе с мужем. Еще днём девушка выложила на своей странице в Instagram фотографию с цветами и шариками, под которой поздравила всех девушек с 8 Марта. Судя по указанной геолокации в соцсети, девушка сделала снимок уже в столице Сибири. Её подписчики не остались в долгу и оставили под фото множество тёплых поздравительных комментариев.

Фанаты Анастасии Ивлеевой поздравили её с днём рождения

Фанаты Анастасии Ивлеевой поздравили её с днём рождения

Уже вечером состоялся концерт Элджея. На нём в целом было много признаний в любви — фанатам, городу, где всё начиналось, новосибирцам и Насте Ивлеевой. По традиции рэпер исполнил своей возлюбленной со сцены песню «Я хочу тебя на 360°» (в клипе как раз снялась телеведущая «Орла и Решки»), которую он написал для неё ещё в 2018 году.

Ивлеева и Узенюк встречаются уже больше двух лет. Новосибирский рэпер посвятил телеведущей несколько песен с признанием в любви. В сентябре прошлого года стало известно, что пара поженилась.

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Настя ИвлееваЭлджейлюбовь8 Марта
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КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
8 мар 2020 в 23:04

Кому она интересна? лучше напишите, как комментаторы провели 8 марта.

Фото пользователя
8 мар 2020 в 23:23

8 марта из международного женского праздника превратился в день Ивлеевой на НГС.Деревня ,а не столица .

Анонимно из Канады
8 мар 2020 в 23:20

Кто эта?