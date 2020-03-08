Как блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева зажгла на 8 Марта в Новосибирске

Уже второй год подряд девушка проводит этот день в столице Сибири

Вечером 8 марта новосибирский рэпер Элджей выступил в родном городе с концертом. Его жена — известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева — тоже присутствовала на мероприятии.

Второй год подряд девушка проводит Международный женский день (и по совместительству свой день рождения) в Новосибирске вместе с мужем. Еще днём девушка выложила на своей странице в Instagram фотографию с цветами и шариками, под которой поздравила всех девушек с 8 Марта. Судя по указанной геолокации в соцсети, девушка сделала снимок уже в столице Сибири. Её подписчики не остались в долгу и оставили под фото множество тёплых поздравительных комментариев.