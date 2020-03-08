В Калининском районе водитель «КИА» сбил мужчину

Сегодня днем, 8 марта, в 13:50 в Калининском районе на улице Фадеева иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу.



— В 13:50 мужчина 1961-го года рождения переходил проезжую часть, по предварительной информации, в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, и был сбит автомобилем KIA Cerato. Мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. По данному факту полиция проводит проверку, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу с травмами головы и позвоночника.