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В Калининском районе водитель «КИА» сбил мужчину

Пострадавшего доставили в больницу с травмами головы и позвоночника

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Мужчина находится в тяжелом состоянии

Мужчина находится в тяжелом состоянии

Сегодня днем, 8 марта, в 13:50 в Калининском районе на улице Фадеева иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу.

— В 13:50 мужчина 1961-го года рождения переходил проезжую часть, по предварительной информации, в нескольких метрах от нерегулируемого пешеходного перехода, и был сбит автомобилем KIA Cerato. Мужчина был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. По данному факту полиция проводит проверку, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу с травмами головы и позвоночника.

Утром в пятницу, 6 марта, в Дзержинском районе Новосибирска иномарка сбила подростка, который переходил дорогу.

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сбил мужчинуДТП
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КОММЕНТАРИИ (7)

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8 мар 2020 в 22:07

зачем взрослый человек
осознанно пошёл на самоубийство?
что заставляет людей бросаться под машины?

людмила
8 мар 2020 в 22:18

Ну как народ не поймет, что не надо переходить в нескольких метрах от перехода, а потом кто-то виноват, что они поперлись не там

РадеонХН
8 мар 2020 в 22:15

Пешеходы привыкли чувствовать себя безнаказанно на дороге. К сожалению пешеход по информации из интернета погиб. Соболезнования.