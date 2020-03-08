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Страна и мир Китайский коронавирус

В России зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусом

Теперь в стране 17 случаев заражения

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Часть заразившихся уже выписали

Часть заразившихся уже выписали

В России зарегистрированы 3 новых случая заболевания китайским коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По одному больному выявили в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию. Сейчас они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, сейчас в России общее число зарегистрированных случаев COVID-19 возросло до 17. Трое, два гражданина Китая и один россиянин, уже выписаны с выздоровлением.

Еще три заболевших не входят в официальную статистику по России: это россияне, которые заразились на лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Сегодня их выписали из больницы.

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китайский коронавирускоронавирусздоровье
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КОММЕНТАРИИ (7)

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8 мар 2020 в 20:29

Не нужно скромничать. Их не 3,а уже,по меньшей мере .3003 новых случая. Просто русский народ переносит эту заразу более стойко.

***
8 мар 2020 в 20:27

тут тоже есть корона-вирус,с богаткова в короне.Король нгс.УЖЕ ДОСТАЛ!!!!

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8 мар 2020 в 20:26

У нас в стране меньше всех зараженных. Значит предприняты все меры, есть чем гордиться.