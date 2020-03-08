В России зарегистрировали 3 новых случая заболевания коронавирусом

В России зарегистрированы 3 новых случая заболевания китайским коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По одному больному выявили в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заболевшие в последние две недели посещали Италию. Сейчас они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Таким образом, сейчас в России общее число зарегистрированных случаев COVID-19 возросло до 17. Трое, два гражданина Китая и один россиянин, уже выписаны с выздоровлением.