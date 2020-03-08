Битва букетов: какие цветы на 8 Марта подарили жительницам Новосибирска (в городе отметилась даже Ивлеева)

Сегодня, если вдруг вы забыли, — Международный женский день. Все девушки, жёны, мамы, бабушки получают поздравления и делятся снимками своих прекрасных букетов в «Инстаграм».
Корреспондент НГС решила подглядеть за праздником в этой соцсети и разузнать, как сибирячки провели праздничный день — делимся этими кадрами с вами. Самым неотъемлемым атрибутом 8 Марта традиционно стали тюльпаны.
А кто-то подошёл к поздравлению особенно оригинально — подарил сладкий съедобный букет!
Кстати, блогер Анастасия Ивлеева тоже поделилась с подписчиками праздничным поздравлением и выложила фото в Instagram. Судя по указанной геолокации в соцсети, девушка отмечает Международный женский день (и по совместительству свой день рождения) в столице Сибири.
Редакция НГС поздравляет с праздником прекрасных дам!
Сегодня на сайте президента России опубликовали праздничное поздравление Владимира Путина. Он пожелал женщинам страны здоровья, любви и радости, а заодно поразился их умению всё успевать.