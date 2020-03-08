Битва букетов: какие цветы на 8 Марта подарили жительницам Новосибирска (в городе отметилась даже Ивлеева)

Сегодня весь «Инстаграм» в тюльпанах

Сегодня, если вдруг вы забыли, — Международный женский день. Все девушки, жёны, мамы, бабушки получают поздравления и делятся снимками своих прекрасных букетов в «Инстаграм».



Корреспондент НГС решила подглядеть за праздником в этой соцсети и разузнать, как сибирячки провели праздничный день — делимся этими кадрами с вами. Самым неотъемлемым атрибутом 8 Марта традиционно стали тюльпаны.