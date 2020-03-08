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Битва букетов: какие цветы на 8 Марта подарили жительницам Новосибирска (в городе отметилась даже Ивлеева)

Море разноцветных тюльпанов, букет из сладостей и прекрасные дамы — НГС подготовил для вас подборку из «Инстаграм»

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Сегодня весь «Инстаграм» в тюльпанах&nbsp;

Сегодня весь «Инстаграм» в тюльпанах 

Сегодня, если вдруг вы забыли, — Международный женский день. Все девушки, жёны, мамы, бабушки получают поздравления и делятся снимками своих прекрасных букетов в «Инстаграм».

Корреспондент НГС решила подглядеть за праздником в этой соцсети и разузнать, как сибирячки провели праздничный день — делимся этими кадрами с вами. Самым неотъемлемым атрибутом 8 Марта традиционно стали тюльпаны.

А кто-то подошёл к поздравлению особенно оригинально — подарил сладкий съедобный букет!

Кстати, блогер Анастасия Ивлеева тоже поделилась с подписчиками праздничным поздравлением и выложила фото в Instagram. Судя по указанной геолокации в соцсети, девушка отмечает Международный женский день (и по совместительству свой день рождения) в столице Сибири.

Редакция НГС поздравляет с праздником прекрасных дам!

Сегодня на сайте президента России опубликовали праздничное поздравление Владимира Путина. Он пожелал женщинам страны здоровья, любви и радости, а заодно поразился их умению всё успевать.

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8 Мартаинстаграм
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КОММЕНТАРИИ (12)

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8 мар 2020 в 20:37

Ахаха... Если забыли то сегодня 8 марта... Да настоящие мужчины как я и не помнили...

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8 мар 2020 в 20:27

У меня точно такой же букет , как у Ивлеевой. Много- много моих любимых кремовых роз.

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8 мар 2020 в 20:40

8 марта... Это развод для подарков... Которые дарят куколды... Каблуки... Алени... Боевые Алени... Можно просто поздравить словами... Но это выше перечисленное стадо бежит в магазин за цветами и подарками в кредит... За то, что им подарили на 23 носки и пену...