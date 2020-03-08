Водителям новосибирских автобусов пообещали премию, если они приведут новых сотрудников

Новосибирским водителям автобусов пообещали премию за то, что они приведут на работу новых сотрудников.
Об этом рассказал водитель автобуса, который увидел объявление в офисе компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».
— Приведи водителя автобуса для работы на маршрутах № 28, 8 и получи премию в размере 2000 рублей, — сообщается в объявлении для сотрудников.
Руководство компании отказалось комментировать нововведение для водителей. Но опровергать информацию не стало. Сами водители подтверждают, что в городе острая нехватка водителей городских автобусов.