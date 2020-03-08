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Дороги и транспорт Подробности

Водителям новосибирских автобусов пообещали премию, если они приведут новых сотрудников

Дефицит водителей в Новосибирске уже не первый год

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О нехватке водителей общественного транспорта власти говорят уже несколько лет

О нехватке водителей общественного транспорта власти говорят уже несколько лет

Новосибирским водителям автобусов пообещали премию за то, что они приведут на работу новых сотрудников.

Об этом рассказал водитель автобуса, который увидел объявление в офисе компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1».

— Приведи водителя автобуса для работы на маршрутах № 28, 8 и получи премию в размере 2000 рублей, — сообщается в объявлении для сотрудников.

Акция началась в начале года

Акция началась в начале года

Руководство компании отказалось комментировать нововведение для водителей. Но опровергать информацию не стало. Сами водители подтверждают, что в городе острая нехватка водителей городских автобусов.

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водители автобусовобщественный транспорт
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КОММЕНТАРИИ (7)

Лубрикант
8 мар 2020 в 18:31

Некоторые вон вообще работать не хотят, а фото продают за 100 рублей)))

с богаткова
8 мар 2020 в 18:31

Потому что копейки платят водителям автобусов. К этому прибавьте пенсионеров с бесплатными проездными, школьников и студентов со скидками на проезд по ЕТК, а также, детей которых сейчас "нельзя" высаживать. Убытки думаете из чьего кармана покрываются?
Среди моих подчиненных в моем частном охранном предприятии много бывших водил. И знаете, все в один голос говорят, как тяжело работать водилой и как легко охранником.

Фото пользователя
8 мар 2020 в 18:28

Дефицит водителей? Зато профицит сотрудников ЧОПа