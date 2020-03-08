Водителям новосибирских автобусов пообещали премию, если они приведут новых сотрудников

с богаткова 8 мар 2020 в 18:31

Потому что копейки платят водителям автобусов. К этому прибавьте пенсионеров с бесплатными проездными, школьников и студентов со скидками на проезд по ЕТК, а также, детей которых сейчас "нельзя" высаживать. Убытки думаете из чьего кармана покрываются?

Среди моих подчиненных в моем частном охранном предприятии много бывших водил. И знаете, все в один голос говорят, как тяжело работать водилой и как легко охранником.