Путин пообещал российским женщинам «брать на себя больше забот»

В поздравлении с 8 Марта президент был особенно обходителен с дамами

В праздничном поздравлении, опубликованном на сайте президента России, Владимир Путин пожелал женщинам страны здоровья, любви и радости, а заодно поразился их умению всё успевать.

Президент отметил талант женщин одновременно беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе, всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. И подчеркнул важность того, что ценности передаются из поколения в поколение.

— Очень многое зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас. Брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будет поступать именно так. Всегда. А не только 8 Марта, — заключил президент в своем поздравлении.