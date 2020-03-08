Этот матч может стать последним: следим за тем, продолжит ли «Автомобилист» борьбу с «Сибирью»

Пять минут открытого хоккея позади. Моментов было столько, что кажется странным, что счёт пока не открыт.
Очередная атака хозяев привела к остановке матча. Коварж прижал шайбу ко льду.
Дерзко начали команды. Очень активно атакуют. Рассчитывают на быстрый гол.
Гости не остались в стороне. Секстон бросил, но шайба не попала в створ.
В первые же 15 секунд новосибирцы создали момент, бросив по воротам Коваржа.
Поехали!
Решающий матч вот-вот начнется!
Одержит ли «Сибирь» четвёртую победу подряд?
Женщины-болельщицы ждут от хоккеистов своих любимых команд подарка в виде победы к 8 Марта.
Нельзя не заметить красный сектор на арене. Много болельщиков из Екатеринбурга приехали поддержать «Автомобилист» на этих важных матчах.
Болельщики уже заполнили трибуны.
Александр Ощепков / ngs.ru
Состав "Автомобилиста" на матч
А вот состав гостей. На лед вернулся восстановившийся после травмы Анатолий Голышев. Вместе с Павлом Дацюком и Георгием Белоусовым он будет играть во втором звене. Также команде поможет вернувшийся защитник Денис Бодров. А в первом звене с Доусом и Холландом вместо Мэйсека будет играть Дэн Секстон.
Состав "Сибири" на матч
В таком составе сегодня будут играть хозяева.
Команды уже на раскатке.
Но букмекеры даже после трех поражений «Автомобилиста» подряд в четвертом матче делают ставку на гостей.
В ставках на матч «Сибирь» — «Автомобилист» команда Николая Заварухина котируется с коэффициентом 2,99. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 2,24. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3,82.
Сегодня первый раунд плей-офф, а вместе с ним и весь сезон может завершиться для екатеринбургской команды. Всё потому, что в серии, которая играется до четырех побед, «Автомобилист» проиграл «Сибири» уже трижды.
2 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл со счетом 0:2, пропустив вторую шайбу в пустые ворота, а 4 марта игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 0:1. Третья игра прошла 6 марта в Новосибирске, екатеринбуржцы успели сравнять счет до окончания основного времени, но снова проиграли в овертайме — 4:3.
Сегодня в Новосибирске ХК «Сибирь» и ХК «Автомобилист» проведут четвертый матч серии четвертьфинала Восточной конференции. Он может стать последним.
В режиме онлайн следим за ходом игры.