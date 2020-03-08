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Этот матч может стать последним: следим за тем, продолжит ли «Автомобилист» борьбу с «Сибирью»

Екатеринбуржцы проиграли уже три матча в серии, не выиграв ни разу

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Юлия Забайлович

Пять минут открытого хоккея позади. Моментов было столько, что кажется странным, что счёт пока не открыт.

Юлия Забайлович

Очередная атака хозяев привела к остановке матча. Коварж прижал шайбу ко льду.

Юлия Забайлович

Дерзко начали команды. Очень активно атакуют. Рассчитывают на быстрый гол.

Юлия Забайлович

Гости не остались в стороне. Секстон бросил, но шайба не попала в створ.

Юлия Забайлович

В первые же 15 секунд новосибирцы создали момент, бросив по воротам Коваржа.

Юлия Забайлович

Поехали!

Юлия Забайлович

Решающий матч вот-вот начнется!

Юлия Забайлович

Одержит ли «Сибирь» четвёртую победу подряд?

    Юлия Забайлович

    Женщины-болельщицы ждут от хоккеистов своих любимых команд подарка в виде победы к 8 Марта.

    Юлия Забайлович

    Нельзя не заметить красный сектор на арене. Много болельщиков из Екатеринбурга приехали поддержать «Автомобилист» на этих важных матчах.

    Юлия Забайлович

    Болельщики уже заполнили трибуны.

    Александр Ощепков / ngs.ru

    Юлия Забайлович

    Состав "Автомобилиста" на матч

    А вот состав гостей. На лед вернулся восстановившийся после травмы Анатолий Голышев. Вместе с Павлом Дацюком и Георгием Белоусовым он будет играть во втором звене. Также команде поможет вернувшийся защитник Денис Бодров. А в первом звене с Доусом и Холландом вместо Мэйсека будет играть Дэн Секстон.

    Юлия Забайлович

    Состав "Сибири" на матч

    В таком составе сегодня будут играть хозяева.

    Юлия Забайлович

    Команды уже на раскатке.

    Юлия Забайлович

    Но букмекеры даже после трех поражений «Автомобилиста» подряд в четвертом матче делают ставку на гостей.

    В ставках на матч «Сибирь» — «Автомобилист» команда Николая Заварухина котируется с коэффициентом 2,99. Победу команды Андрея Мартемьянова букмекеры оценивают коэффициентом 2,24. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3,82.

    Юлия Забайлович

    Сегодня первый раунд плей-офф, а вместе с ним и весь сезон может завершиться для екатеринбургской команды. Всё потому, что в серии, которая играется до четырех побед, «Автомобилист» проиграл «Сибири» уже трижды.

    2 марта в Екатеринбурге «Автомобилист» проиграл со счетом 0:2, пропустив вторую шайбу в пустые ворота, а 4 марта игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 0:1. Третья игра прошла 6 марта в Новосибирске, екатеринбуржцы успели сравнять счет до окончания основного времени, но снова проиграли в овертайме — 4:3.

    Юлия Забайлович

    Сегодня в Новосибирске ХК «Сибирь» и ХК «Автомобилист» проведут четвертый матч серии четвертьфинала Восточной конференции. Он может стать последним.

    В режиме онлайн следим за ходом игры.

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    НовосибирскЕкатеринбургхоккейхоккейный матчХК "Автомобилист"ХК "Сибирь"Плей-офф КХЛ
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    КОММЕНТАРИИ (2)

    с богаткова
    8 мар 2020 в 17:21

    Спасибо за победу, уже много заработал.

    Фото пользователя
    8 мар 2020 в 17:21

    Новосибирцы выигрывают, я очень рад.