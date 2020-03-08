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«Тюльпанами в нас кидали»: десятки женщин c протестными плакатами вышли на пикет

Им пытались помешать продавцы цветов

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«8 Марта — это не праздник весны, нежности и женственности, 8 Марта — это праздник борьбы за права женщин!», — напомнили участницы акции

«8 Марта — это не праздник весны, нежности и женственности, 8 Марта — это праздник борьбы за права женщин!», — напомнили участницы акции

8 марта десятки женщин заявили о своих правах на пикете в Новосибирске — они выступили в поддержку закона о домашнем насилии и потребовали освободить художницу Юлию Цветкову.

— Сегодня, когда продолжается натиск на женские репродуктивные права, декриминализировано домашнее насилие, на домогательства нет управы, широко распространены негласная трудовая дискриминация и эксплуатация домашнего труда женщин, этот день актуален, как и сто лет назад, — объяснили смысл акции её организаторы.

В акции приняли участие 40 человек

В акции приняли участие 40 человек

Пикет прошёл на площади Калинина. В нём приняли участие порядка 40 женщин. Участницы полтора часа простояли с протестными плакатами.

— В основном женщины из феминистических групп. Мы всего минут 40 пикетировали — было очень холодно и ветер. Весь пикет скандировали: «Свободу женщинам-политзаключённым», «Свободу Юлии Цветковой», «Свободу Анне Павликовой», «8 Марта — не про цветы», «Цветы — на могилу патриархата», «Моё тело — моё дело» и т.д., — рассказала НГС участница акции Светлана Каверзина.

Участницы акции скандировали: «8 Марта — это не про цветы!»

Участницы акции скандировали: «8 Марта — это не про цветы!»

По её словам, к участникам пикета несколько раз подходили торговцы цветами.

— Провокаторы подходили — в основном из числа мужчин, торговавших рядом тюльпанами, но их полиция быстро останавливала. Двое мужчин подошли из торговцев тюльпанами и кинули перед нами на землю штук 30 тюльпанов, — рассказала Каверзина. — Но в основном мирно всё прошло, и большая часть прохожих поддерживала.

Торговцы тюльпанами положили цветы перед участницами пикета&nbsp;

Торговцы тюльпанами положили цветы перед участницами пикета 

8 Марта отмечают по-разному. Одни считают, что это день женственности и тюльпанов, другие — днём борьбы женщин за свои права. Недавно на НГС опубликовали колонку подкастера Артёма Старостина, который размышляет о сути этого праздника.

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8 мартафеминисткиправа женщин
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КОММЕНТАРИИ (49)

Гость
8 мар 2020 в 17:04

Девчонки, вас дома никто не ждет? Так задумайтесь - почему?

Гость
8 мар 2020 в 17:03

В интересную эпоху живем. Люди рисуют плакаты, идут на пикеты автоматически, не задумываюсь даже о сути.
Суть такова, что уже давно прав больше у женщин, а обязанностей меньше. Например, для женщин нет воинской обязанности,как в некоторых странах.

Фото пользователя
8 мар 2020 в 17:01

Обделены мужским вниманием что ли? Остальные женщины дома, в кругу семьи.