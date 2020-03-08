«Тюльпанами в нас кидали»: десятки женщин c протестными плакатами вышли на пикет

8 марта десятки женщин заявили о своих правах на пикете в Новосибирске — они выступили в поддержку закона о домашнем насилии и потребовали освободить художницу Юлию Цветкову.
— Сегодня, когда продолжается натиск на женские репродуктивные права, декриминализировано домашнее насилие, на домогательства нет управы, широко распространены негласная трудовая дискриминация и эксплуатация домашнего труда женщин, этот день актуален, как и сто лет назад, — объяснили смысл акции её организаторы.
Пикет прошёл на площади Калинина. В нём приняли участие порядка 40 женщин. Участницы полтора часа простояли с протестными плакатами.
— В основном женщины из феминистических групп. Мы всего минут 40 пикетировали — было очень холодно и ветер. Весь пикет скандировали: «Свободу женщинам-политзаключённым», «Свободу Юлии Цветковой», «Свободу Анне Павликовой», «8 Марта — не про цветы», «Цветы — на могилу патриархата», «Моё тело — моё дело» и т.д., — рассказала НГС участница акции Светлана Каверзина.
По её словам, к участникам пикета несколько раз подходили торговцы цветами.
— Провокаторы подходили — в основном из числа мужчин, торговавших рядом тюльпанами, но их полиция быстро останавливала. Двое мужчин подошли из торговцев тюльпанами и кинули перед нами на землю штук 30 тюльпанов, — рассказала Каверзина. — Но в основном мирно всё прошло, и большая часть прохожих поддерживала.
8 Марта отмечают по-разному. Одни считают, что это день женственности и тюльпанов, другие — днём борьбы женщин за свои права. Недавно на НГС опубликовали колонку подкастера Артёма Старостина, который размышляет о сути этого праздника.