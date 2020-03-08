«Тюльпанами в нас кидали»: десятки женщин c протестными плакатами вышли на пикет

«8 Марта — это не праздник весны, нежности и женственности, 8 Марта — это праздник борьбы за права женщин!», — напомнили участницы акции

8 марта десятки женщин заявили о своих правах на пикете в Новосибирске — они выступили в поддержку закона о домашнем насилии и потребовали освободить художницу Юлию Цветкову.

— Сегодня, когда продолжается натиск на женские репродуктивные права, декриминализировано домашнее насилие, на домогательства нет управы, широко распространены негласная трудовая дискриминация и эксплуатация домашнего труда женщин, этот день актуален, как и сто лет назад, — объяснили смысл акции её организаторы.

