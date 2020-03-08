Организаторы «Добродомика» решили одеть пенсионеров, которые приходят на бесплатные обеды

Добродомик открылся в Новосибирске в начале года

— 12 марта мы впервые будем дарить одежду пожилым людям в Новосибирске. Предлагаем всем поучаствовать и разобрать шкафы. Мы уверены, что в них точно есть вещи, которые вы ежегодно разбираете и думаете: «Ну вот, два года не носил, но в этом году начну обязательно», — объяснили организаторы концепцию акции. — Мы предлагаем подарить эти вещи бабушкам и дедушкам.

Сотрудники благотворительной организации Добродомик Новосибирск решили устроить сбор одежды для пожилых горожан, которые приходят на бесплатные обеды.

Сотрудники «Добродомика» отметили, что пожилым людям очень нужны вещи, особенно ботинки, куртки или свитеры. «Купить что-то новое самим с пенсии — нереально», — объяснили они смысл акции.

Первая подобная акция прошла в Санкт-Петербурге — тогда люди принесли зимнюю одежду для 250 стариков.

Об открытии «Добродомика» НГС писал в начале февраля. Около 200 пенсионеров приходят в кафе на улице Богдана Хмельницкого — там они могут получить бесплатный обед.