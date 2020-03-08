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Организаторы «Добродомика» решили одеть пенсионеров, которые приходят на бесплатные обеды

Новосибирск стал первым городом, где проведут весеннюю акцию

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Добродомик открылся в Новосибирске в начале года

Добродомик открылся в Новосибирске в начале года

Сотрудники благотворительной организации Добродомик Новосибирск решили устроить сбор одежды для пожилых горожан, которые приходят на бесплатные обеды.

— 12 марта мы впервые будем дарить одежду пожилым людям в Новосибирске. Предлагаем всем поучаствовать и разобрать шкафы. Мы уверены, что в них точно есть вещи, которые вы ежегодно разбираете и думаете: «Ну вот, два года не носил, но в этом году начну обязательно», — объяснили организаторы концепцию акции. — Мы предлагаем подарить эти вещи бабушкам и дедушкам.

Сотрудники «Добродомика» отметили, что пожилым людям очень нужны вещи, особенно ботинки, куртки или свитеры. «Купить что-то новое самим с пенсии — нереально», — объяснили они смысл акции.

Первая подобная акция прошла в Санкт-Петербурге — тогда люди принесли зимнюю одежду для 250 стариков.

Об открытии «Добродомика» НГС писал в начале февраля. Около 200 пенсионеров приходят в кафе на улице Богдана Хмельницкого — там они могут получить бесплатный обед.

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Добродомикблаготворительная помощьпенсионеры
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КОММЕНТАРИИ (4)

Телезритель
8 мар 2020 в 15:45

«Купить что-то новое самим с пенсии — нереально», — объяснили они смысл акции.

Не правда! Не верю! Они просто раскачивают лодку.

Гость
8 мар 2020 в 15:43

Наконец-то кое-какой комментатор успокоится и не напишет про лицемеров и что лучше бы накормили пенсионеров, а не собачек.

Фото пользователя
8 мар 2020 в 15:43

Номер счета напишите. Кормить пенсионеров - очень доброе дело, а я как раз занимаюсь благотворительностью.