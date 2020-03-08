Организаторы «Добродомика» решили одеть пенсионеров, которые приходят на бесплатные обеды

Сотрудники благотворительной организации Добродомик Новосибирск решили устроить сбор одежды для пожилых горожан, которые приходят на бесплатные обеды.
— 12 марта мы впервые будем дарить одежду пожилым людям в Новосибирске. Предлагаем всем поучаствовать и разобрать шкафы. Мы уверены, что в них точно есть вещи, которые вы ежегодно разбираете и думаете: «Ну вот, два года не носил, но в этом году начну обязательно», — объяснили организаторы концепцию акции. — Мы предлагаем подарить эти вещи бабушкам и дедушкам.
Сотрудники «Добродомика» отметили, что пожилым людям очень нужны вещи, особенно ботинки, куртки или свитеры. «Купить что-то новое самим с пенсии — нереально», — объяснили они смысл акции.
Первая подобная акция прошла в Санкт-Петербурге — тогда люди принесли зимнюю одежду для 250 стариков.
Об открытии «Добродомика» НГС писал в начале февраля. Около 200 пенсионеров приходят в кафе на улице Богдана Хмельницкого — там они могут получить бесплатный обед.