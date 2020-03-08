«Дети были мокрые, кричали»: два маленьких мальчика провалились в открытый люк с ледяной водой

Открытый люк был на территории заброшенной стройки Фото: Анна Золотова / Екатерина Немчанина, vk.com/ob.gorod

Двое детей провалились в открытый люк в Новосибирской области — около 20 минут мальчики 5 и 7 лет пробыли в ледяной воде, пока не приехали спасатели. Инцидент произошёл 7 марта в 15:45 в городе Обь Новосибирской области. — В отдел МВД России по городу Обь поступило сообщение, что у дома по адресу Большая, 38 провалились два ребенка. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, спасатели, скорая помощь, представители Следственного комитета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как рассказали в полиции, трое мальчиков — 5,7 и 11 лет гуляли по территории заброшенной стройки. Во время прогулки двое младших одновременно провалились в колодец с холодной водой. Старший ребёнок позвал на помощь прохожую, которая вызвала спасателей. Дети пробыли в воде около 20 минут, сейчас они находятся в больнице города Обь. Собранные по делу материалы передали следователям, уточнили в полиции.

Спасателей вызвали прохожие, которые услышали детские крики Фото: Екатерина Немчанина, vk.com/ob.gorod

По информации очевидцев, уровень воды в колодце был около 60 сантиметров. — Моя дочь возвращалась с танцев, шла по тротуару и услышала, что кто-то зовёт на помощь, слышала детский плач, — рассказала свидетельница происшествия Татьяна Петрова. По её словам, рядом с провалившимися детьми стояла женщина, которая звала прохожих на помощь. — Она не могла отойти от ребятишек, они были по грудь в холодной воде, у детей было шоковое состояние. А дочь домой прибежала, говорит: «Мама, там беда случилась» и попросила верёвку. Когда мы подъехали к колодцу, там уже была пожарка, скорая. У мамы одного ребёнка было шоковое состояние, — рассказала очевидец. — Дети были мокрые, плакали, кричали.