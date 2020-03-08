«Дети были мокрые, кричали»: два маленьких мальчика провалились в открытый люк с ледяной водой

Двое детей провалились в открытый люк в Новосибирской области — около 20 минут мальчики 5 и 7 лет пробыли в ледяной воде, пока не приехали спасатели.
Инцидент произошёл 7 марта в 15:45 в городе Обь Новосибирской области.
— В отдел МВД России по городу Обь поступило сообщение, что у дома по адресу Большая, 38 провалились два ребенка. На место выезжала следственно-оперативная группа полиции, спасатели, скорая помощь, представители Следственного комитета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как рассказали в полиции, трое мальчиков — 5,7 и 11 лет гуляли по территории заброшенной стройки. Во время прогулки двое младших одновременно провалились в колодец с холодной водой. Старший ребёнок позвал на помощь прохожую, которая вызвала спасателей. Дети пробыли в воде около 20 минут, сейчас они находятся в больнице города Обь. Собранные по делу материалы передали следователям, уточнили в полиции.
По информации очевидцев, уровень воды в колодце был около 60 сантиметров.
— Моя дочь возвращалась с танцев, шла по тротуару и услышала, что кто-то зовёт на помощь, слышала детский плач, — рассказала свидетельница происшествия Татьяна Петрова.
По её словам, рядом с провалившимися детьми стояла женщина, которая звала прохожих на помощь.
— Она не могла отойти от ребятишек, они были по грудь в холодной воде, у детей было шоковое состояние. А дочь домой прибежала, говорит: «Мама, там беда случилась» и попросила верёвку. Когда мы подъехали к колодцу, там уже была пожарка, скорая. У мамы одного ребёнка было шоковое состояние, — рассказала очевидец. — Дети были мокрые, плакали, кричали.
По предварительной информации, у детей переохлаждение, но травм нет.
В феврале 2018 года в Колыване двое маленьких детей упали в яму, не смогли выбраться и утонули. Гибель братьев вызвала массовые протесты в посёлке. Вскоре после митинга в Колывани о своём увольнении объявил глава администрации рабочего посёлка Алексей Дорофеев, а спустя полторы недели в отставку по собственному желанию ушёл глава Колыванского района Виктор Аверин. За гибель детей судили экс-директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани Андрея Терентьева и бывшего мастера этого предприятия Дениса Титенко. Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к реальным срокам. Андрей Терентьев получил 3 года 2 месяца, а Денис Титенко — 3 года колонии-поселения.