У кого дешевле: на городских парковках выстроились машины с тюльпанами

8 марта в Новосибирске началась традиционная уличная торговля тюльпанами — продавцы на машинах предлагают цветы от 50 рублей за штуку.
По словам продавцов, оживлённая торговля, как правило, идёт примерно до 15:00. Цены на цветы отличаются в зависимости от размера цветка. Небольшие тюльпаны стоят 50–60 рублей.
Самые дорогие — около 100. «Это пионовидные тюльпаны», — уточнили продавцы машины на площади Ленина.
Кроме тюльпанов, с машин продают розы, ветки мимозы, а также нетрадиционные подарки — например, мишки из искусственных роз по 1400 рублей за коробку.
Кстати, если тюльпаны уже надоели, обратите внимание на другие цветы — на днях корреспонденты НГС посмотрели, что ещё продают к 8 марта, и какие цены на розы, хризантемы, ромашки и ландыши.