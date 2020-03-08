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У кого дешевле: на городских парковках выстроились машины с тюльпанами

Цены на цветы сильно разнятся

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Найти тюльпаны сегодня не проблема — украшенные машины стоят вдоль дорог по всему городу

Найти тюльпаны сегодня не проблема — украшенные машины стоят вдоль дорог по всему городу

8 марта в Новосибирске началась традиционная уличная торговля тюльпанами — продавцы на машинах предлагают цветы от 50 рублей за штуку.

Тюльпаны стоят от 50 рублей за цветок

Тюльпаны стоят от 50 рублей за цветок

По словам продавцов, оживлённая торговля, как правило, идёт примерно до 15:00. Цены на цветы отличаются в зависимости от размера цветка. Небольшие тюльпаны стоят 50–60 рублей.

Самые дорогие — около 100. «Это пионовидные тюльпаны», — уточнили продавцы машины на площади Ленина.

По словам продавцов, скидки будут скорее всего уже после 16-17 часов.&nbsp;

По словам продавцов, скидки будут скорее всего уже после 16-17 часов. 

Кроме тюльпанов, с машин продают розы, ветки мимозы, а также нетрадиционные подарки — например, мишки из искусственных роз по 1400 рублей за коробку.

Кстати, если тюльпаны уже надоели, обратите внимание на другие цветы — на днях корреспонденты НГС посмотрели, что ещё продают к 8 марта, и какие цены на розы, хризантемы, ромашки и ландыши.

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8 мартатюльпаныцветы
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КОММЕНТАРИИ (31)

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8 мар 2020 в 11:02

Да, весь город заполонили желающие сиюминутного заработка, порой по 5-7 машин рядом друг с другом стоят.
А вообще, интересует: насколько это законно? Ну я имею ввиду вот эта продажа с авто в центре города? Должно быть разрешение на торговлю? Кассовый аппарат? Сертификат на цветы, что они фитоконтроль прошли? Юрлицо или ИП? И т.д. Думаю, ни у кого такого и в помине нет.
Получается, сейчас для полиции самый благодатный день по составлению административных протоколов за несанкционированную торговлю?))

Гость
8 мар 2020 в 10:58

Лохи покупают, перекупам прибыль делают.

Гость
8 мар 2020 в 11:01

смысл покупать по 50 за штуку? зайдите в любой сетевой магазин, возьмите 5 за 99.