У кого дешевле: на городских парковках выстроились машины с тюльпанами

Александр33 8 мар 2020 в 11:02

Да, весь город заполонили желающие сиюминутного заработка, порой по 5-7 машин рядом друг с другом стоят.

А вообще, интересует: насколько это законно? Ну я имею ввиду вот эта продажа с авто в центре города? Должно быть разрешение на торговлю? Кассовый аппарат? Сертификат на цветы, что они фитоконтроль прошли? Юрлицо или ИП? И т.д. Думаю, ни у кого такого и в помине нет.

Получается, сейчас для полиции самый благодатный день по составлению административных протоколов за несанкционированную торговлю?))