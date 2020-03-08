Новосибирцы составили из 56 машин поздравление с 8 марта и сняли его с квадрокоптера

Новосибирцы составили поздравление с 8 марта из 56 машин и сняли его с высоты — подготовка заняла три дня.

— Изначально идею придумали мы с Олегом Воробьевым и ребятами с фонда «Социальная опора», которые и помогли в организации. Подготовка заняла три дня. Я боялся, что подведёт погода — будет сильный снег, но к восьми часа вечера он перестал идти. Боялся, что не все приедут и у нас наберётся только одно слово, например, «марта». Но все опасения оказались напрасными, — рассказал корреспонденту НГС организатор проекта Евгений Кочкин.