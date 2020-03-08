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Новосибирцы составили из 56 машин поздравление с 8 марта и сняли его с квадрокоптера

Съёмки заняли около четырёх часов

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Подготовка к съемкам заняла три дня

Подготовка к съемкам заняла три дня

Новосибирцы составили поздравление с 8 марта из 56 машин и сняли его с высоты — подготовка заняла три дня.

— Изначально идею придумали мы с Олегом Воробьевым и ребятами с фонда «Социальная опора», которые и помогли в организации. Подготовка заняла три дня. Я боялся, что подведёт погода — будет сильный снег, но к восьми часа вечера он перестал идти. Боялся, что не все приедут и у нас наберётся только одно слово, например, «марта». Но все опасения оказались напрасными, — рассказал корреспонденту НГС организатор проекта Евгений Кочкин.

На съемки проекта приехало 56 машин — процесс занял около четырёх часов.

— 15 из них были автоклуба TAZ CLUB NSK, остальные — неравнодушные жители. Цель нашего проекта, помимо поздравления с праздником — дать людям возможность сделать что-то доброе и светлое. Людям приятно в чём-то таком интересном участвовать. И когда мы все кричали поздравление — это просто непередаваемые эмоции, — добавил Кочкин.

В последний рабочий день недели, 6 марта, в новосибирских офисах с самого утра начали поздравлять прекрасных дам. Мы в режиме онлайн следили за тем, какие сюрпризы устраивали мужчины для своих коллег-женщин.

Про самое огненное поздравление мы написали отдельную новость — в один из офисов сегодня заглянул стриптизер, посмотрите сами, что он там устроил.

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8 мартапоздравлениефлешмоб
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КОММЕНТАРИИ (2)

8 мар 2020 в 08:17

Вот ведь нечем заняться! Лучше бы потратили это время на своих любимых женщин!)

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8 мар 2020 в 08:06

Сколько же у людей свободного времени...